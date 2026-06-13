Sergio Rocafort gana el 29º Premio Nacional de Pintura Fundación Mainel

Primer Premio Mainel 2026 - Sergio Rocafort - Deshacer las cinco eses - FUNDACIÓN MAINEL

VALÈNCIA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sergio Rocafort, por su obra "Deshacer las cinco eses", se ha proclamado ganador del 29º Premio Nacional de Pintura Fundación Mainel. El galardón está dotado con 5.000 euros.

Además, Estefanía Serrano Soriano ha ganado el segundo premio, que contempla una dotación de con 2.000 euros. El Jurado también ha destacado con accésits a Adrián Jorques y Miguel Tinoco y ha distinguido con menciones de honor a Ilaria Cutolo, Alex Gambín, Marina Marco, Pablo Mateo, Miquel Ponce, Pablo Quesada-Luis Dario y Cecilia Sebastián de Erice.

Formado en la Universitat Politècnica de València, Sergio Rocafort ya había sido reconocido con anterioridad por el Premio Nacional de Pintura de la Fundación Mainel en varias ocasiones. Logró Mención de Honor los años 2019, 2020 y 2023 y accésit en las ediciones de 2018, 2022, 2024 y 2025.

El artista de Torrent entiende la pintura como "un proceso que no es lineal, donde cada decisión puede alterar el rumbo previsto". Con "Deshacer las cinco eses", la obra que ha presentado a esta edición del certamen, Rocafort explica que trata de enfatizar "la tensión que se da entre el control y la incertidumbre, entre la necesidad de estructurar y la posibilidad de que aparezcan caminos inesperados".

El 8 de julio tendrá lugar en Mainel la entrega de los premios y la inauguración de la exposición que reúne todas las obras reconocidas en esta edición. La muestra permanecerá abierta al público en la sede de la Fundación (Porta de la Mar, 6, puerta 8) hasta el 17 de julio. Se podrá visitar de 10 a 18h de lunes a jueves y de 9.30 a 14.30h los viernes.

El jurado del Premio de la Pintura Fundación se forma anualmente con personalidades del mundo del arte, especialistas en la materia y profesionales del mercado de arte.

En esta edición ha estado integrado por Carla Alabau, directora de la Galería CLC Arte; Román de la Calle, catedrático de Estética y Teoría del Arte de la Universitat de València; Manuel Martínez Torán, profesor de Diseño de la Universitat Politècnica de València; Carolina Valls, artista visual y profesora de Pintura de la UPV; y Jorge Sebastián, profesor de Historia del Arte de la UV y presidente de la Fundación Mainel, como secretario.