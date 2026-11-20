Rodaje Quimera Selma Guirau, Alba Chen, Virginia Vicente, Marc Almodóvar, Zarin - ELENA BLASCO

ALICANTE, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La serie independiente de "ciencia ficción y suspense filosófico" 'Quimera', impulsada por un equipo vinculado a Alicante, ha superado ya los 25 premios internacionales y reunirá el próximo 3 de diciembre a su reparto y equipo artístico en la Casa de la Cultura de lalocalidad de Mutxamel.

Para celebrar este recorrido de premios --cosechados en certámenes de cine independiente y producciones web de Nueva York, Los Ángeles, París, Estocolmo y Montenegro-- los directores de la serie, Fernando Corta y Andrés López, junto a la productora Elena Blasco, han organizado una gala especial el próximo jueves 3 de diciembre, a las 19:00 horas, en la población alicantina.

La cita reunirá a buena parte del equipo artístico y técnico, así como a los actores y actrices que forman parte del reparto, y ofrecerá la proyección consecutiva de los cinco primeros capítulos de la serie. La entrada será gratuita hasta completar el aforo, avanzan responsables de la producción en un comunicado.

El evento contará con dos participaciones especiales: la actuación musical de Lexia Lucha, joven promesa de la canción alicantina y finalista del concurso televisivo La Voz 2024, y la presentación de la gala a cargo de Eva García, que conducirá el encuentro con el público.

'Quimera' destaca por su particular propuesta narrativa y visual. Se trata de una serie de ciencia ficción con elementos de thriller, misterio y reflexión filosófica que plantea una pregunta inquietante: ¿qué ocurriría si la humanidad desapareciera y la única esperanza de recuperar nuestro futuro dependiera de una inteligencia artificial?

La historia se sitúa en el año 2064, en un mundo en el que la humanidad se ha extinguido. Una inteligencia artificial llamada Quimera, dañada y fragmentada, custodia los últimos embriones humanos en instalaciones criogénicas. Desde ese futuro devastado, trata de intervenir en el pasado para impedir la catástrofe que acabó con nuestra especie.

A partir de esta premisa, la serie construye un universo de suspense, personajes enigmáticos y conflictos humanos, abordando cuestiones de plena actualidad: el desarrollo de la inteligencia artificial, el poder de la tecnología, la identidad, la memoria, la responsabilidad colectiva y el futuro de nuestra civilización.

La producción cuenta con un formato de diez episodios de aproximadamente 25 minutos y destaca por una estética cinematográfica propia, una narrativa que combina el entretenimiento con la reflexión y una apuesta por una ciencia ficción alejada de los convencionalismos.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es su vinculación con el territorio. La serie ha sido rodada en distintas localizaciones de Alicante, Elche, Murcia, Almería y Santander, con la participación de profesionales del sector audiovisual y un planteamiento de producción independiente, "que demuestra que es posible desarrollar propuestas de género con ambición cinematográfica fuera de los grandes centros de producción", sostienen.

Para sus inmpulsores, los más de 25 premios obtenidos representan, "no solo un reconocimiento al trabajo realizado, sino también una oportunidad para demostrar el potencial creativo y profesional del audiovisual que se desarrolla desde nuestro entorno".

"La gala de Mutxamel pretende ser precisamente eso: un encuentro entre el equipo y el público, una celebración de los reconocimientos conseguidos y una oportunidad para descubrir en pantalla grande una serie que ha comenzado a despertar interés más allá de nuestras fronteras", concluyen.