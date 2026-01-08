Shiras Galería abre 2026 con la primera muestra individual en España de Lana Khayat

Honoring the Hold, 2025. - SHIRAS GALERÍA

VALÈNCIA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Shiras Galería comienza 2026 con la inauguración de la primera muestra individual en España de la artista Lana Khayat (Líbano, 1983) el próximo viernes 16 a las 19 horas. Titulada 'El titán en el laboratorio de la gracia', ocupará la Sala Principal, mientras en el Espacio Refugio se inaugurará la exposición 'Between the layers' de la artista alemana Theresa Kraft (Tubinga, 1983).

El proyecto inédito de Lana Khayat invita al espectador a repensar la idea de fragilidad, reparación y fortaleza desde una perspectiva profundamente humana. Parte de la figura de la azucena, tradicionalmente asociada a la pureza y la delicadeza, como encarnación de la experiencia femenina, un concepto central en su trabajo.

La flor se convierte aquí en un cuerpo vivo, un organismo atravesado por tensiones, heridas y reconstrucciones. Su obra investiga la integridad estructural de esa vida experimentada, honrando la decisión consciente y capaz de reconstruir lo fracturado, haciéndolo visible, dignificándolo y ensalzando esa labor de reparación como parte vital de la forma.

En esta exposición, el titán no alude a una fuerza invulnerable, sino a una potencia construida a partir de la persistencia. El recurso del hilo y el cosido junto a la pintura se convierte en símbolo del valor de sostenerse, evidenciando los lugares donde algo se quebró, pero también donde se decidió permanecer.

En palabras de la artista, "no se trata de una sanación pasiva, sino de una reclamación activa e intencionada. Cada puntada es una decisión arquitectónica que transforma un punto de vulnerabilidad potencial en un punto de poder reforzado".

Frente a la exigencia de la perfección y el encubrimiento de las grietas, la obra de Khayat reivindica la belleza de lo reparado y la dignidad de quienes eligen recomponerse conscientemente. 'El titán en el laboratorio de la gracia' es, en última instancia, una celebración de la resiliencia: una afirmación de que aquello que ha sido remendado con intención y cuidado puede tornarse más significativo.

Lana Khayat es una artista de trayectoria internacional con una profunda herencia artística. Su bisabuelo, Mohamad Suleiman Khayat, se dedicó a la restauración de las habitaciones sirias Ajami. Su trabajo se encuentra actualmente en prestigiosos museos como el Metropolitano de Nueva York y el Shangri La de Hawái. Sus piezas forman parte de prestigiosas colecciones privadas, mientras sus colaboraciones con instituciones como el Guggenheim ponen de relieve su creciente reconocimiento en el mundo del arte internacional.

EXPOSICIÓN DE THERESA KRAFT

Por su parte, la artista alemana Theresa Kraft presenta en el Espacio Refugio de Shiras Galería la exposición 'Between the layers', un proyecto reciente con el que reflexiona sobre la presencia de lo invisible en lo visible a través de la abstracción y mediante texturas, profundidades y superficies marcadas.

Kraft propone una reflexión sobre los espacios intermedios, aludiendo no solo a su vertiente pictórica --con su sucesión de pigmentos, materiales expuestos, líneas gráficas y capas raspadas que caracterizan su trabajo--, sino también a la dimensión existencial del ser humano: sensaciones, recuerdos, experiencias vividas y rastros emocionales que se superponen en un diálogo constante entre lo consciente y lo inconsciente.

Ese proceso de estratificación material que consigue en sus obras es un reflejo de la interioridad del espectador, donde cada capa conserva la memoria de la anterior. La muestra se sitúa en ese "entre" donde la imagen deja de ser central para dar paso a lo que acontece en la relación: entre la obra y quien la observa, entre la percepción y la resonancia interior.

Para la artista, "el espacio entre las capas no es un vacío. Es un lugar de encuentro con lo indecible, con el leve roce de un saber interior". Invita así a una experiencia de contemplación pausada y personal, "donde encontrarnos con aquello que, quizás, estaba ya contenido en nosotros".

Theresa Kraft realizó sus estudios superiores en la Freie Hochschule Stuttgart entre 2001 y 2005, donde se especializó en pintura, escultura y diseño gráfico y se enfocó en la exploración de la pintura contemporánea. Su nuevo proyecto, que se expone por primera vez en España, consolida su trabajo en el panorama artístico europeo y evidencia una proyección sostenida, en la que su obra se inserta en el discurso contemporáneo del arte abstracto.

En definitiva, las dos exposiciones simultáneas con las que Shiras Galería inaugura el año proponen un espacio de diálogo entre dos creadoras de proyección internacional. "Desde lenguajes y metodologías diferenciadas, sus prácticas investigan el concepto de lo invisible en la experiencia humana, atendiendo a aquello que opera en los márgenes de la percepción, la memoria y la sensibilidad. La vulnerabilidad se articula aquí no como fragilidad, sino como un punto de persistencia, resistencia y transformación", explica la directora artística del espacio, Sara Joudi.