Sidonie y La Plata, entre los 12 nuevos artistas confirmados del primer Low Festival que acogerá Torrevieja

Archivo - Imagen del Low Festival de 2025 en Benidorm - FER MORALES / LOW FESTIVAL - Archivo

ALICANTE, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La organización del Low Festival ha subrayado que continúa ampliando el cartel de su próxima edición, que se celebrará por primera vez este verano en Torrevieja tras 15 años en Benidorm (Alicante), con 12 nuevas confirmaciones. Sidonie, León Benavente y La Plata encabezan esta nueva tanda, que completan Cycle, Ladilla Rusa, Nerve Agent, Biela, Ciutat, INNMIR, Flash Stereo Club DJs, Neverland Bari y Toldos Verdes.

Estos nombres se incorporan a una lista en la que ya hay otros como Kasabian, The Hives, Love of Lesbian, Editors, La Casa Azul, Fangoria, Dani Fernández, Ultraligera, Iván Ferreiro, Alcalá Norte, Barry B, Ojete Calor o Ginebras, entre otros.

Durante los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto, Torrevieja será "uno de los principales puntos de encuentro de la música en directo del verano" con la nueva edición del Low Festival que se celebrará en el parque Antonio Soria, según han resaltado los impulsores del evento.