Siete detenidos en Elche al desmantelar una banda presuntamente dedicada al tráfico de drogas

Droga intervenida por la Policía Nacional en el marco de la operación - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha realizado en Elche (Alicante) una investigación sobre un supuesto grupo dedicado al tráfico de drogas. El operativo policial realizado conjuntamente entre las Comisarías de Alicante, Elche y Albacete ha dado como resultado la detención de siete personas de entre 31 y 43 años de edad --seis hombres y una mujer-- por su posible participación en los delitos de tráfico de estupefacientes y pertenencia a grupo criminal.

Las pesquisas partieron en torno a un punto de venta de sustancias estupefacientes al menudeo ubicado en una vivienda de la ciudad ilicitana que ya había sido desarticulado hasta en tres ocasiones anteriores, si bien se recibieron "numerosas quejas vecinales en las que se daba cuenta de la reactivación" de dicho lugar, según ha detallado el cuerpo de seguridad en un comunicado.

Con el fin de comprobar dichas informaciones, los investigadores establecieron diversos dispositivos de vigilancia en torno a la vivienda investigada en los que observaron "gran trasiego de personas que accedían al inmueble a adquirir su dosis".

Con las vigilancias realizadas, se logró identificar a varias personas que presuntamente conformaban un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas. Según la Policía Nacional, "no todos desempeñaban el mismo rol en la organización ni se encontraban en el mismo nivel dentro de la jerarquía del grupo", por lo que tenían repartidas las funciones de "guardería, recogida de dinero y dispensación de la sustancia estupefaciente".

En el transcurso de la investigación, se pudo determinar que el supuesto grupo criminal al parecer abastecía a otros puntos de venta en los que también se realizaba la distribución de sustancias estupefacientes al menudeo.

En la fase de explotación de la operación, se estableció un dispositivo policial que culminó con la completa desarticulación de la organización criminal investigada. Como resultado de la actuación, se llevaron a cabo cuatro registros simultáneos en Elche y fueron detenidas esas siete personas.

ENTRADAS Y REGISTROS

En las entradas y registros practicados se intervinieron 85 gramos de cocaína, 45 gramos de marihuana, 6.850 euros en efectivo, tres básculas de precisión, dos terminales telefónicos y tres armas blancas.

La Policía Nacional se ha referido a "las importantes medidas de seguridad adoptadas en el principal punto de venta, que contaba con cuatro puertas de acceso reforzadas mediante cadenas, dificultando así cualquier actuación policial".

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Elche.

El principal investigado, que presuntamente regentaba la mayoría de los puntos de venta de sustancias estupefacientes de la localidad ilicitana, ya había sido detenido en numerosas ocasiones por hechos similares. El juez ha decretado su ingreso en prisión.