Siete medios áreos y efectivos terrestres trabajan en extinguir un incendio forestal en Forcall

Declarado un incendio forestal en Forcall - 112

CASTELLÓ, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de siete medios áreos y efectivos terrestres trabajan en la extinción de un incendio forestal declarado pasadas las 17.00 horas de este domingo en la localidad de Forcall (Castellón), según ha informado Emergencias 112 GVA en su cuenta de X.

En concreto, se han movilizado siete medios áreos, más dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat, dos dotaciones de Bomberos de la Diputación de Castellón y un coordinador forestal.

Emergencias ha establecido la situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF). Este nivel se activa cuando una situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales puede afectar gravemente a bienes forestales o afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal, para cuya extinción puede ser necesario incorporar medios extraordinarios.