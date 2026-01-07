SIF señala que los problemas de Metrovalencia no son puntuales sino por "falta de personal y mantenimiento"

Metrovalencia - GVA

VALÈNCIA 7 (EUROPA PRESS)

El secretario general del Sindicato Independiente Ferroviario (SIF), César Sánchez Salvador, ha señalado que los retrasos y suspensiones de trenes en cuatro líneas de Metrovalencia registradas hoy por una avería "por desgracia no es algo puntual" sino que es un problema que se arrastra por "falta de inversión, plantilla y mantenimiento". "No se puede vivir de la suerte", ha señalado en declaraciones a Europa Press.

Al respecto, ha señalado que la dana "no puede servir ya de excusa" porque el Consell "ya tiene dinero". Sin embargo, "persisten los problemas de plantilla y de falta de mantenimiento que llevamos denunciando en los últimos años".

En ese sentido, ha pedido disculpas a los usuarios por el servicio "degradado" que se presta. "En otras épocas había una norma 'Pase lo que pase sale el tren', pero ahora no se puede porque no hay plantilla, a diario hay servicios al descubierto, que no salen, porque no hay personal pese a que la empresa cuenta con casi 450 eventuales", ha señalado.

Además, ha apuntado que "falta material, que las dresinas --un tren diésel para la inspección y mantenimiento-- no están preparadas" y hay "máquinas rotas" y al respecto ha criticado que las contratas hacen mantenimiento preventivo, revisiones programadas, pero no correctivo, es decir, arreglar averías cuando ocurren.

"La Conselleria debe entender que una licitación es mucho más caro porque el personal externo no está preparado, esto con personal de la FGV no habría pasado o si se da una avería su reparación es mucho más rápido", ha señalado Sánchez, que ha apostillado: "Infraestructuras solo pone lo urgente, el maquinista, pero para que funcione una línea hace falta mucho más".