Siguen buscando al vecino de Abanilla (Murcia) desaparecido tras naufragar su lancha en la costa de Alicante - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unidades especializadas de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo siguen buscando en la costa de Alicante al vecino de Abanilla (Murcia) desaparecido desde el pasado fin de semana tras naufragar la lancha en la que viajaba junto a otro varón de ese mismo municipio, que fue rescatado con vida el domingo a bordo de la embarcación, según han informado a Europa Press fuentes del instituto armado.

En la madrugada de ese domingo, 11 de enero, se tuvo conocimiento de la desaparición de estos dos hombres, de 36 y 37 años, que habrían salido en coche desde esa población murciana el sábado por la mañana, con destino a la costa de Alicante, para probar esa embarcación de pequeño tamaño que habrían comprado, con la previsión de regresar el mismo día, ha detallado la Benemérita.

Al ver que no regresaron, los familiares avisaron a las autoridades y se inició un dispositivo de búsqueda, dirigido por Salvamento Marítimo, para recorrer toda la costa alicantina, tanto por tierra como por mar.

Desde el avión de Salvamento Marítimo se localizó a las 14.40 horas del domingo, a unas 15 millas náuticas de Santa Pola, a uno de los dos tripulantes a bordo de la lancha. En concreto, era el hombre de 37 años, que fue rescatado con vida.

En estos momentos, las unidades especializadas de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo continúan con la búsqueda. En el mar participan el Servicio Marítimo Provincial y el Geas de la Guardia Civil y los operativos Helimer 206 y LS Naos, de Cruz Roja, por parte de Salvamento Marítimo, que continúan tratando de localizar al desaparecido.

Las labores de búsqueda se centraron inicialmente desde una piscifactoría, ya que la embarcación fue hallada cerca de esa zona. Más tarde, se fue ampliando el radio, por, según la Benemérita, "haber sido visto por última vez nadando en dirección a tierra". En los últimos días se está rastreando la zona en torno a la isla de Tabarca.