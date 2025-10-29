Siguen investigando el avistamiento de un dron que obligó a cerrar el aeropuerto de Alicante-Elche durante dos horas

ALICANTE, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional sigue controlando el espacio aéreo en el entorno del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández después de que a última hora de este lunes el avistamiento de un dron obligara a cerrar la terminal durante cerca de dos horas por razones de seguridad.

De esta forma, los agentes continúan con la investigación para determinar qué pudo pasar y si este hecho fue aislado o si está relacionado con alguna circunstancia distinta, según han confirmado fuentes del cuerpo policial a Europa Press.

Por su parte, desde Aena han detallado que el pasado lunes, tras el avistamiento del dron, avisaron a los cuerpos y fuerzas de seguridad y cerraron el espacio aéreo, acción que se mantuvo hasta que se confirmó que no había vehículos aéreos no tripulados.

Fuentes de la empresa pública que gestiona el aeropuerto alicantino han recordado que, a consecuencia de esta medida, fue necesario desviar unos diez vuelos a las terminales de Valencia, Murcia, Barcelona y Palma de Mallorca.

Asimismo, el cierre, que se prolongó aproximadamente entre las 21.00 y las 23.00 horas del lunes, también provocó algunos retrasos en vuelos programados, hasta que finalmente se pudo recuperar la operatividad.