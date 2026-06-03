Siloé, Beret, Rigoberta Bandini y Celtas Cortos encabezan el cartel de Nits de Festa 2026 en Elche

Archivo - Imagen de archivo de Siloé - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Siloé, Beret, Rigoberta Bandini y Celtas Cortos encabezan el cartel de Nits de Festa 2026. El Ayuntamiento de Elche (Alicante) ha desvelado a los artistas que tocarán en concierto en el ciclo musical que se desarrollará del 7 al 14 de agosto en el aparcamiento de la Universidad Miguel Hernández (UMH) por las Fiestas de Agosto.

La programación, organizada por las concejalías de Festejos y Cultura, prevé reunir "a algunos de los artistas y grupos más destacados del panorama musical nacional con una oferta variada dirigida a todos los públicos", ha detallado el consistorio este miércoles en un comunicado.

El primero de los conciertos será el 7 de agosto con MVRK y Juicy Bae, jóvenes cantantes españoles "que destacan por la música urbana". Al día siguiente, 8 de agosto, llegará uno de los conciertos "más esperados" con Siloé y Neverland Bari.

Por su parte, Sidecars, "una de las bandas más consolidadas del 'rock' español", actuará el 9 de agosto, mientras que el día 10 lo hará Beret, "uno de los artistas españoles más escuchados de los últimos años".

La programación continuará el 11 de agosto con Celtas Cortos, "grupo de 'rock' "onsolidado en el panorama musical español que repasará algunos de sus temas más emblemáticos". El 12 de agosto será el turno de Rigoberta Bandini, artista que ofrecerá "una de las pocas actuaciones previstas dentro de su gira de este año".

Finalmente, el 13 de agosto actuará OBK, "referente a nivel nacional". Como cierre a las Nits de Festa 2026, el 14 de agosto será el turno de Chimo Bayo y Kuve, según ha explicado el Ayuntamiento de Elche.

"Estamos muy satisfechos con el resultado porque contamos con artistas que se encuentran en uno de los mejores momentos de sus carreras y porque hemos conseguido una programación equilibrada, con propuestas para jóvenes y público adulto", ha afirmado la edil de Cultura, Irene Ruiz.

"GRAN VARIEDAD DE ESTILOS"

En este sentido, la responsable de Festejos, Inma Mora, ha destacado que la programación musical de la barraca "volverá a ofrecer una gran variedad de estilos para que cualquier persona encuentre una propuesta acorde a sus gustos y pueda disfrutar de unas fechas tan esperadas por todos los ilicitanos".

Varios de los conciertos programados serán gratuitos hasta completar el aforo y el resto serán de pago con "precios asequibles", según el consistorio, que ha precisado que las entradas estarán disponibles para adquirir a partir de este jueves a las 10.00 horas en la web fiestasenelche.es.

Nits de Festa, además, contará con sesiones de DJ y animación musical después de todos los conciertos "para prolongar el ambiente festivo en la barraca municipal". Además, como novedad, se instalará una zona de 'food trucks' que "ampliará la oferta de ocio y restauración para los asistentes", ha indicado la administración local.