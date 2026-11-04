Siloé, "nueva gran confirmación" de BigSound Valencia

Archivo - La banda Siloé, en entrevista con Europa Press. - EUROPA PRESS / RICARDO RUBIO - Archivo

VALÈNCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Siloé se convierte en "la nueva gran confirmación" de BigSound Valencia, que se celebrará los días 18 y 19 de junio en el Parc Central de Torrent.

Según destaca la organización en un comunicado, la presencia de la banda "refuerza una propuesta transversal e intergeneracional que amplía su estilo hacia el pop-rock alternativo y la vanguardia indie".

El anuncio, subrayan, "llega en el mejor momento del grupo, en plena gira internacional y agotando prácticamente el Roig Arena para octubre de 2027, en pocos minutos".

Siloé se suma a un 'line-up' "de infarto" encabezado artistas internacionales y nacionales como Becky G y Luis Fonsi, Delaossa, Leire Martinez, Alizzz y Fran Perea, entre otros.

Los abonos ya están a la venta a través de la web oficial: www.bigsoundfestival.com Los empadronados en Torrent podrán conseguir su entrada con un 20% de descuento hasta este próximo domingo.