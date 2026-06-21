Simbolismo, mirada al futuro y crítica social: así son las hogueras Especiales de Alicante

Detalle de la foguera 'Singulares'. - Roberto Plaza - Europa Press

ALICANTE, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Alicante vive ya los días grandes de las fiestas de Fogueres de Sant Joan de 2026 con monumentos plantados en sus calles y barrios que muestran simbolismo, una mirada al futuro y crítica social. Todo ello, mientras que los festeros y visitantes afrontan la cuenta atrás para la 'cremà' del próximo miércoles 24 de junio por la noche, cuando las hogueras serán devoradas por el fuego.

Entre los monumentos creados por los artistas destacan las hogueras Especiales, la máxima categoría, y la hoguera oficial de la Plaza del Ayuntamiento, obra de Pedro Espadero, que lleva plantándola once años seguidos y 19 en total.

Bajo el título 'Singulares', la foguera que alberga la plaza consistorial alcanza 18,5 metros de altura y 17,5 de ancho y pretende representar las festividades más peculiares de varias localidades de la provincia de Alicante, y no solo de la capital, como por ejemplo Busot, Ibi, Onil, Elche, la Vila Joiosa, Torre de les Maçanes o Alcoi.

Con su creación, el artista busca "que la gente de fuera sienta esta hoguera como suya". En este sentido, ha apuntado que los visitantes de los alrededores de Alicante pueden acudir con "el aliciente de poder ver un detallito de sus ciudades".

Además, ha afirmado que pretende que la hoguera oficial del Ayuntamiento sea "de impacto" y "espectacular", ya que está ubicada en la plaza "más visitada por todos los turistas, por la gente que viene a ver hogueras y la gente que no tiene ni idea" de ellas.

Del mismo modo, en la plaza del Ayuntamiento también es protagonista la hoguera infantil, denominada 'Equilibri' y creada por Sergio Gómez, que pretende mostrar a niños y niñas los "diferentes tipos que hay de equilibrios", como el "mental", el "medioambiental", el "social" o el "económico", para mostrarles esos valores y construir para el futuro "una sociedad más equilibrada" que la actual.

En la máxima categoría a concurso figuran Port d'Alacant; Séneca-Autobusos; Diputació-Renfe; Baver-Els Antigons; Calvo Sotelo; Explanada; Florida-Plaza la Viña; Florida Portazgo; Polígono de San Blas; La Cerámica; Carolinas Altas y Sagrada Familia.

GANADORAS EN 2025 Y 2024

En 2025, Baver-Els Antigons se proclamó ganadora y este año tiene el anhelo de repetir, según reconoce a Europa Press el miembro de su comisión Ángel Romero. "El año pasado conseguimos el primer premio, pues por lo menos estar en el podio y a ver si intentamos revalidarlo, pero ocurra lo que ocurra, muy satisfechos con el trabajo", ha asegurado.

Este año el monumento es obra del artista Paco Torres y está diseñado por Paco Camallonga. Bajo el lema 'Corónate, reina!', la hoguera aborda los juegos de poder y cómo en la sociedad actual se hace "cualquier cosa" por "coronarse", según Romero.

De esta forma, en el centro de la hoguera se puede ver al rey, al que está matando la reina para arrebatarle la corona, "un poco a traición y por sorpresa", mientras que, tras la mujer, se observa al bufón ejecutando la misma acción sobre ella. "Es un ciclo sin fin en el que, en una sociedad tan competitiva, todo el mundo está intentando arrebatar el poder o intentar imponerse por encima de los demás", explica Romero.

Encima del monumento se ve una versión "humanizada" de la propia corona, que está "asustada, un poco horrorizada y avergonzada de lo que el ser humano es capaz de hacer con tal de conseguirla, mientras que en la parte trasera hay un personaje que ejemplifica mover los hilos "en la sombra" y que "manda más que el rey".

En el caso de la hoguera de Florida Portazgo, que resultó ganadora en 2024, la obra está realizada por Josué Beitia, lleva el lema 'Gènesi' y muestra, en una mirada al futuro, una crítica hacia la "mella" que hace "la tecnología" en "el día a día", según detalla a Europa Press el miembro de esta comisión Fernando Pérez.

Con esta obra, el artista pretende mostrar la evolución tecnológica, que muchas veces sirve "de gran ayuda" para afrontar los "problemas" que antes costaba "muchísimo" poder resolver y ahora "con un clic" lo soluciona, pero que "deja atrás" las "costumbres" y "raíces", de acuerdo con Pérez.

Así, la obra se compone de un busto central femenino, que representa la "naturaleza", que se alza a "20 metros de altura", y en la parte superior se sitúa un pulpo, con una anchura de "18 metros", que ejemplifica la "inteligencia".

En cuanto a las expectativas para este año, tras ganar en 2024 y quedar en cuarta posición en 2025, desde la comisión de Florida Portazgo esperan una 'plantà' "tranquila". "Para nosotros ya es un premio tener algo de unas dimensiones tan grandes, y tan colorida y tan bonita", asevera Pérez.

UNIVERSO, MÚSICA Y "DELIRIO"

La fiesta mira al futuro pero, al mismo tiempo, viaja al universo, con un vistazo a los astros, la mitología y la luz para llevar a Alicante una hoguera "llena de simbolismo y espectacularidad", tal y como demuestra la Foguera La Cerámica, con su propuesta 'Còsmica', del artista Palacio i Serra.

Por otra parte, la música ocupa un lugar especial dentro de la fiesta, y así lo representa la Foguera Carolinas Altas con la obra 'Clímax', de Luis Espinosa, en la que "cada nota, cada melodía y cada detalle" pretende llevar a los visitantes a "vivir la intensidad del momento más alto del espectáculo", según detalla la comisión en redes sociales.

Y otra de las temáticas de este año en las hogueras Especiales es el "delirio". La Foguera Calvo Sotelo ha presentado el monumento 'Al·lucinació', del artista Mario Gual del Olmo, en la que muestra "la esencia de Alicante" en "múltiples muestras de cultura, arte y fiesta".

En este colorido y simbólico paseo, los visitantes también tendrán la oportunidad de admirar las creaciones de 'Carnívoras', de Sacabutxart para Port d'Alacant; 'Cos de culte', de José Gallego y Toni Pérez para Sèneca-Autobusos --segundo puesto en 2025--; 'Big Bang', de Pere Baenas par Sagrada Familia; 'Al rojo vivo', de Loren Fandós para Florida-Plaza La Viña; 'Alicantrina', de Pau Soler para Explanada; 'Llum, l'origen de les Fogueres', del Taller de Longo (David Sánchez Llongo) para Diputació-Renfe, y 'És la millor!', de Javier Gómez para Polígono San Blas.

PRÓXIMAS CITAS

Este domingo a las 17.00 horas se procederá a la lectura de premios a las hogueras. El pasado año, en categoría Especial, Baver-Els Antigons se alzó con el primer premio, mientras que Sèneca-Autobusos obtuvo el segundo lugar y Diputación-Renfe el tercero.

Este sábado se conoció el premio especial infantil de 2026, que fue para Ángeles-Felipe Bergé con 'Mediterrànea', obra del foguerer Ausias Estrugo Mañó. El segundo puesto ha sido para la hoguera Mercado Central; mientras que el tercero lo ha logrado Foguerer Carolinas.

Durante los siguientes días y hasta el miércoles 24, a las 14.00 horas en la Plaza de los Luceros se celebrará el Concurso de Mascletàs, mientras que a partir del día 25 y hasta el 29, a las 00.00 horas se producirá el Concurso de Fuegos Artificiales en la Playa del Cocó.

Respecto a otros actos, este domingo a las 18.00 horas será el turno de la primera sesión de Ofrenda de Flores a la Virgen del Remedio, y el lunes a la misma hora de la segunda. El martes a las 20.00 horas se podrá ver el desfile folclórico internacional y el miércoles a las 00.00 horas se producirá el disparo de la palmera desde la cumbre del Monte Benacantil, a cargo de la pirotécnica Hermanos Ferrández.

A continuación, será el momento de la Nit de la Cremà, que comienza por la hoguera oficial en la plaza del Ayuntamiento. El fuego seguirá por el resto de hogueras en cada uno de los distritos de la ciudad