El síndic del PP cree que los tiempos "juegan a favor" de Llorca como futuro candidato: "Cada día es más presidente"

Archivo - Juanfran Pérez Llorca y Nando Pastor - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts Valencianes, Nando Pastor, ha considerado que los tiempos "juegan a favor" del actual 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, sobre la posibilidad de ser el candidato del partido a las próximas elecciones autonómicas y ha asegurado al respecto que el jefe del Consell "cada día es más presidente", al tiempo que ha replicado que quienes tienen "problemas con los tiempos" son los socialistas valencianos.

Así lo ha manifestado este martes en rueda de prensa tras la junta de síndics, preguntado por el hecho de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su visita a Valencia de este pasado fin de semana, no haya ratificado a Llorca como candidato ni mencionado el hipotético futuro congreso regional del PPCV.

Pastor ha asegurado que ni el propio Llorca ni el PPCV tienen "problemas con los tiempos" y ha sostenido que quienes sí que los tienen "son los de enfrente", en este caso el PSPV, que "sabe perfectamente que el tiempo juega en su contra". "Cada día que pasa, más sabemos los excesos del 'sanchismo' y que la delegación más 'sanchista' de todas las que hay es la valenciana", ha apostillado.

Frente a ello, el síndic del PP ha defendido que tiene la "firme convicción" de que, "día que pasa", los 'populares' refuerzan su posición con "más gestión, más proyecto, más trabajo, menos impuestos y más vivienda". "Los tiempos no juegan en contra para nosotros, juegan en contra para el PSOE, es complicado para ellos, para nosotros juegan a favor", ha insistido.

Dicho esto, ha rechazado "entrar en matices" sobre la decisión de la dirección del PP de que "sea en septiembre la aprobación de cuestiones autonómicas" y ha afirmado que "ni siquiera eso juega en contra" de Llorca, quien "cada día es más presidente y el PP cada día que pasa es más partido en el gobierno en 2027".