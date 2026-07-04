Sindicat d'Estudiants denuncia el "allanamiento" de su sede por el edil de Vox en València Juanma Badenas

VALÈNCIA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat d'Estudiants ha denunciado que el concejal de Vox en el Ayuntamiento de València Juanma Badenas ha "irrumpido ilegalmente" en el local de la asociación estudiantil.

La organización explica, en un comunicado, que cuando el viernes por la tarde algunos integrantes de intentarn entrar en el local se encontraron "con la cerradura rota". Tras acceder al interior y visualizar las cámaras de seguridad que tienen instaladas, comprobaron que "el concejal de Vox Juanma Badenas, acompañado de otras dos personas, han irrumpido ilegalmente en él, y se han dedicado a registrar las instalaciones, grabando en video y permaneciendo todo el tiempo que han considerado".

El Sindicat d'Estudiants, que ha distribuido en redes sociales las imágenes, señala que el local está cedido por el Ayuntamiento de València en el marco de un programa de colaboración con entidades sociales desde hace más de tres años.

El concejal de Vox, Juanma Badenas, y dos personas más, allanan ilegalmente el local del Sindicat d'Estudiants en València, rompen la cerradura, registran las salas y lo graban. Esto es fascismo. Las imágenes de nuestras camaras lo han registrado. No puede quedar impune. Difunde pic.twitter.com/6iamDavR2j — Sindicato de Estudiantes ???? (@SindicaEstudian) July 3, 2026

El colectivo asegura que ha denunciado ya ante el juzgado este "brutal atropello, que ha traspasado todas las líneas rojas", y advierte de que a través de sus servicios jurídicos y abogados "van a tomar todas las medidas legales para que este concejal de Vox sea puesto a disposición judicial, y para que dimita de manera inmediata".

"Es fundamental entender lo lejos que está llegando la extrema derecha a la hora de arrasar con los derechos democráticos fundamentales, y evidentemente en su afán de amedrentar a organizaciones que cómo el Sindicat d'Estudiants estamos en primera línea de la lucha por la escuela pública", manifiestan.

Finalmente, el sindicato estudiantil hace un llamamiento "a toda la comunidad educativa, a las organizaciones de la izquierda, partidos, sindicatos, a los colectivos y movimientos sociales, a apoyarnos frente a esta agresión, y a movilizarnos unitariamente para parar los pies a los fascistas que utilizan sus cargos públicos para pisotear la democracia".

Por su parte, la portavoz de Compromís en el consistorio valenciano, Papi Robles, ha anunciado que la coalición llevará al concejal de Vox a la Fiscalía por supuesta prevaricación administrativa.

"Lo que vimos ayer en las cámaras de seguridad del local del Sindicat d'Estudiants es de una gravedad extrema: un concejal del Ayuntamiento de València, Juanma Badenas, reventando la cerradura de un local de una entidad social, entrando sin ninguna autorización, registrando salas y mesas y grabándolo todo como si la ciudad fuera su casa. Esto es una ilegalidad flagrante que esperamos que estén ya investigando los juzgados. Nosotros llevaremos a Badenas a la Fiscalía por un presunto delito de prevaricación administrativa y exigimos ya, sin esperar, la retirada de sus competencias y su dimisión", resume la edil de la coalición valencianista.

"CONCEJAL INDECENTE"

"Y esto ocurre --prosigue Robles-- en un contexto en el que la alcaldesa, María José Catalá, le paga 82.000 euros al año del dinero de todos los valencianos y valencianas a un concejal indecente que lo único que hace es grabarse vídeos para sus redes sociales".

"Los vecinos y vecinas de València tienen que saber ahora también que están pagando el sueldo de un concejal que se dedica a entrar ilegalmente en locales ajenos. La alcaldesa debe cesarlo hoy mismo. Si no lo hace, lo estará avalando", insta.

La portavoz recuerda que Badenas es el concejal "que acumula una veintena de contratos investigados por la Fiscalía Anticorrupción por presunta prevaricación, malversación, negociaciones prohibidas y falsedad documental, es el concejal por el que la UCO entró en el Ayuntamiento de València y era el responsable de una fundación municipal, València Activa, que tuvieron que cerrar después de que la Intervención detectara sobresueldos y contratos irregulares".

También es el concejal que, según las denuncias presentadas, intentó montar una operación de espionaje contra el resto de grupos municipales con dinero público". "Y a pesar de todo esto, Catalá lo rescató y lo volvió a sentar en su gobierno. Este es el personaje que ayer aparecía en unas imágenes asaltando el local de una organización estudiantil", lamenta.

Desde Compromís reprochan que "Vox son los reyes de la moral para todos menos para ellos mismos". "Se pasan el día dando lecciones de orden, de ley y de buenas costumbres, y después uno de sus concejales revienta cerraduras y entra por la fuerza en locales de entidades sociales".

"Este es el nivel del gobierno de Catalá: un ejecutivo sostenido por gente que utiliza el cargo público para intimidar a organizaciones que defienden la escuela pública. Desde Compromís per València exigimos el cese inmediato de Badenas y que asuma todas las responsabilidades. València no puede permitirse ni un día más un concejal así cobrando de las arcas municipales. Y Catalá tiene que elegir: o lo cesa o carga con él hasta el final. El silencio, en este caso, también es complicidad", remata.

Igualmente ha reaccionado a los hechos el Grupo Municipal Socialista, cuyo portavoz, Borja Sanjuan, ha avanzado que los van a poner en conocimiento de la Fiscalía.

El edil del PSPV ha reclamado a la alcaldesa Catalá el "cese inmediato" de Badenas y recuerda que este concejal "está investigado por presunto caso de corrupción". Por ello, pregunta a la primera edil 'popular' "qué más tiene que ocurrir para que lo eche de su equipo".

"ROZA EL FASCISMO"

"Tener a un concejal del gobierno de València que se dedica solamente a grabarse vídeos en edificios municipales a razón de 80.000 euros al año es una estafa a todos los valencianos y valencianas. Pero cuando además allana la sede de un sindicato de estudiantes, es una actitud peligrosa y que roza el fascismo", advierte Sanjuan.

Por eso, insiste en que María José Catalá debe destituir a Badenas, quien "no está a la altura de lo que merece el Ayuntamiento de València".