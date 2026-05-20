Los sindicatos, "abiertos" a renegociar con Educación: "Cuando la consellera quiera retomamos la negociación"

En primer plano, el coordinador de Acción Sindical de STEPV, Marc Candela. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Acción Sindical de STEPV, Marc Candela, ha afirmado que los sindicatos están "abiertos" a renegociar con la Conselleria de Educación un documento de mejoras que permita llegar a un acuerdo y desconvocar la huelga indefinida. "Cuando la consellera quiera retomamos la negociación".

Así lo ha aseverado este portavoz sindical, en declaraciones a Europa Press, después de que la Conselleria de Educación haya dado por finalizada la reunión de este miércoles al negarse los cinco sindicatos con representación en la Mesa Sectorial --STEPV, CSIF, CCOO y UGT, que convocan el paro, y ANPE, que lo apoya-- a firmar la propuesta.

Posteriormente, la consellera de Educación, Carmen Ortí, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha asegurado que la "puerta" de su departamento "sigue abierta", pero ha insistido en que la propuesta que la Generalitat ha realizado a los sindicatos para llegar a un acuerdo que permita desconvocar la huelga indefinida es "la mejor". "Lo que se ha rechazado hoy es convertir la educación pública valenciana en la mejor de toda España".

Candela, en representación del sindicato mayoritario, ha remarcado: "Queremos reabrir la negociación, reabrir el documento y continuar negociando. Por tanto, más gesto que eso no sé qué hay que decir", ha comentado. Y ha añadido: "Por tanto, cuando quiera, que nos convoque, como siempre, y retomaremos la negociación".

Sobre las declaraciones de Ortí señalando que los datos de la encuesta sindical no son "especialmente significativos" porque han podido votar personas que no son docentes, Candela ha replicado que la consulta está acotada al profesorado, ya que solamente podían participar en ella profesores con una cuenta --de correo-- particular que finaliza con GVA.es.

"No se puede entrar con otro correo, tiene que ser el oficial de la Generalitat. Por tanto, está acotado al profesorado. Si ella quiere marear, que maree, pero no es así", ha remachado.