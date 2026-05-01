Sindicatos y asambleas educativas firman un acuerdo unitario de negociación que reclama 40 mejoras a Educación

Archivo - Imagen de archivo de una protesta de docentes para exigir una mejora laboral - STEPV - Archivo

VALÈNCIA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valencià (CADPV), los sindicatos STEPV, CCOO, UGT, CSO, COS, CGT, CNT y la Plataforma Docents en Lluita, han firmado un acuerdo unitario de negociación que recoge en ocho puntos un total de 40 mejoras profesionales que los docentes exigen a la Conselleria de Educación.

Así lo ha anunciado en un comunicado la coordinadora tras las últimas negociaciones en las que subrayan que la consellera del ramo, Carmen Ortí, "ha declinado asumir las reivindicaciones del sector educativo", por lo que los docentes de la Comunitat Valenciana han convocado una huelga indefinida que arrancará el 11 de mayo y que ya han registrado ante la administración autonómica los sindicatos STEPV, CCOO y UGT.

El documento firmado por todos los colectivos tiene como objetivo "revertir un proceso de desmantelamiento y denigración de la educación pública impropia de una sociedad que ha de apostar de una manera firme e indiscutible por su futuro".

Sindicatos y colectivos exigen, en primer lugar, bajar las ratios en las aulas, pasando de los 25 alumnos en Infantil y Primaria, a los 15, y de los 30 y 25 de ESO y Bachillerato a los 20 estudiantes. El acuerdo también propone una recuperación de las plantillas, la creación de 2.000 nuevos puestos de trabajo y el refuerzo de los profesionales que trabajan específicamente en la inclusión de los estudiantes con necesidades especiales en las aulas.

Los docentes piden también a la Conselleria un plan de adecuación climática de los centros que evite las situaciones de frío y calor extremo que se sufren cada año en muchos centros, la mejora de las infraestructuras y culminar planes pendientes como 'Edificant', así como agilizar la reconstrucción de los centros educativos afectados por la dana.

RECUPERACIÓN DEL PODER ADQUISITIVO

El documento también solicita una recuperación del poder adquisitivo, puesto que el profesorado de la Comunitat Valenciana se encuentra "a la cola de remuneraciones salariales de todo el Estado". Las entidades educativas recuerdan que la parte autonómica de esta retribución "no ha sido incrementada desde hace 19 años".

Por ello, exigen, entre algunas de las demandas, una recuperación progresiva del 20% del poder adquisitivo, la revisión anual del IPC y la recuperación de la paga extra o el cobro del verano por parte de aquellos interinos que hayan trabajado un mínimo de 150 días durante el periodo lectivo.

Asimismo, sindicatos y asambleas solicitan la reducción de la temporalidad, la remuneración de la participación en tribunales de oposiciones o la reducción de la carga lectiva para mayores de 55 años, entre otras medidas.

SIMPLIFICACIÓN DE LA BUROCRACIA

Otras de las demandas del profesorado valenciano es la "desburocratización" de su día a día, mediante la simplificación de procedimientos y la eliminación de informes duplicados, que pueda liberar tiempo para ejercer como docentes. Los firmantes toman como modelo la Ley de simplificación administrativa de Asturias, que reduce trámites y digitaliza procesos.

Estas entidades incluyen entre sus reivindicaciones una apuesta por el valenciano, mediante "un modelo lingüístico que garantice la competencia plurilingüe y la cohesión social, con el valenciano como lengua de cohesión y calidad educativa". Asimismo, exigen la retirada inmediata de la censura llevada a cabo por el gobierno valenciano a los autores catalanes y baleares del currículum de Bachillerato.

Otras de las medidas que incluye el documento son la sustitución inmediata del personal que esté de baja, la concesión de días de libre disposición en equiparación con otras comunidades, la reducción de horas lectivas o la equiparación de la jornada laboral con el resto de funcionarios pertenecientes al Estado.