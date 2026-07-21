Sindicatos creen "insuficiente" el aumento de plantillas planteado por Educación

Imagen de recurso de profesorado. - GVA EDUCACIÓ

VALÈNCIA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos docentes han calificado de "insuficiente" la propuesta de aumento de plantillas que plantea la Conselleria de Educación y recalcan que, de las 5.000 plazas que la Generalitat esgrime en su oferta, un total de 2.800 corresponden a alumnado sobrevenido, lo que constituye "una obligación de la administración y no un incremento real" de personal.

En este sentido, STEPV ha manifestado, en la Mesa Sectorial sobre plantillas y el Plan +Mestre celebrada este martes, que "realmente el incremento previsto es de 2.200 puestos de trabajo, algo insuficiente para atender las necesidades de los centros educativos".

Además, reprocha que la propuesta de Conselleria "no ha incluido un calendario de aplicación, como sí tenía el último documento durante las negociaciones en el marco de la huelga indefinida". Este sindicato ha pedido hablar también del resto de etapas educativas que quedan fuera de la propuesta del Pla +Mestre: centros de infantil 0-3 años, FPA, EOI, enseñanzas artísticas, etc.

Por otra parte, STEPV cree que la reunión de hoy ha sido "una nueva pérdida de tiempo" y ha afeado la las direcciones generales de Personal e Inclusión "no se han coordinado para acordar las propuestas de plantillas de profesorado de atención a la diversidad". Por ello, el Pla +Mestre no ha recogido la propuesta de la Dirección General de Inclusión para dotar los centros de secundaria de más profesorado de Pedagogía Terapéutica (PT).

Aquí, el sindicato mayoritario recuerda que el 18 de junio, la dirección de Inclusión hizo una nueva propuesta para redistribuir las 1.249 plazas de PT y AL --Audición y Lenguaje-- que, en principio, iban destinadas a los colegios de infantil y primaria. En esta nueva distribución se destinarían 249 plazas de PT a los institutos de Secundaria, propuesta que fue rechazada por el sindicato puesto que es a cuenta de las plazas previstas para los CEIP, en lugar de incrementarlas.

Por lo tanto, "volvemos al juego del cambio de cromos", critica STEPV, que muestra su sorpresa por el hecho de que la Dirección General de Personal "desconocía la propuesta de Inclusión Educativa". Según esta organización sindical, el director general de Personal ha contestado que estudiará la propuesta de Inclusión, ha pedido "disculpas" por la falta de coordinación, además de comunicar que convocará una nueva Mesa Sectorial sobre plantillas.

Desde ANPE, han defendido que la negociación "no debe venir condicionada por un techo marcado por Hacienda, sino por las necesidades de los centros, pero sí debe estar acompañada por una disminución de las ratios".

ANPE ha coincidido en criticar el plan porque "no es un incremento real de 5.000 puestos adicionales, teniendo en cuenta que más de la mitad de los puestos (56%) es un crecimiento natural de personal y no un incremento adicional".

Respecto al resto de medidas del Plan, ANPE ha propuesto aumentar el número de puestos en escuelas infantiles de primer ciclo, ya que es "urgente dotar de equipos directivos completos con las horas de dedicación correspondientes y dotación de personal para la inclusión real"; recuperar horas en ciclos semipresenciales de FP; una dotación adicional de entre 0,5 y 1,5 puestos de PT y AL en todos los centros de educación Infantil y Primaria.

Todas estas cuestiones son "una prueba de que es necesario abrir la negociación de la Orden de Plantillas vigente" y ANPE ha instado a la Conselleria a que así lo haga a la mayor brevedad, insiste la entidad.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) también ha tildado de "insuficiente" la propuesta de Conselleria y ha instado al departamento que dirige Carmen Ortí a mejorarla para poder reducir ratios y mejorar la atención educativa.

Así, recalca que las 2.200 plazas reales de incremento --una vez descontadas las 2.800 de matrícula sobrevenida-- "no responden a las necesidades del sistema". En este punto, señala que muchas de ellas son a media jornada, lo que "imposibilita su consolidación como plantilla estructural, y, por tanto, que puedan ofertarse en el futuro en el concurso general de traslados".

CSIF recalca que todas las plazas vinculadas al incremento de matrícula de alumnado deben de ser incorporadas y atendidas por Conselleria de manera obligatoria y no ser incluidas en la negociación.

REBAJA DE RATIOS

La central sindical hace hincapié en que las restantes tienen, entre sus objetivos principales, como destino la rebaja de ratios en todas las etapas y niveles. La central sindical ha instado a Conselleria a aumentar una propuesta de plantillas que, tal como se ha trasladado a reunión de Mesa Sectorial, resulta "insuficiente y claramente mejorable".

El sindicato pide un planteamiento que permita alcanzar acuerdos lo antes posible con el fin de garantizar mejoras prácticas en la educación pública valenciana.

CSIF, en esta línea, exige "avanzar en la dotación de 5.000 puestos reales cuanto antes y no esperar cuatro cursos para su desarrollo", ya que está proyectado implementar esas plazas durante el cuatrienio 2027-2031.

Para la Federació d'Ensenyament de CCOO, la administración ha establecido "las reglas del juego" al afirmar que "el techo de 5.000 plazas no se puede aumentar por el hecho de que la Conselleria de Hacienda no lo permite".

CCOO abunda en que 2.800 puestos se vinculan a la escolarización sobrevenida, "lo que es una obligación de la administración para mantener las ratios establecidas por ley y por ello no se puede considerar una mejora de plantillas". Además, otras 698 están condicionados a no superar el límite global fijado por el mismo plan, "es decir, no hay garantía que se puedan aplicar de manera efectiva", y 202 se posponen hasta el curso 2027-2028.

MEMORIA ECONÓMICA

Esta organización echa en falta una memoria económica, un calendario completo de implantación, una distribución territorial y por centros ni una garantía suficiente sobre el carácter estructural de los lugares.

"De ninguna forma podemos aceptar un techo que evidentemente no ejecuta esta mejora demandada por el profesorado y las mismas familias", proclama CCOO; que exige una nueva propuesta basada en la derogación de la Orden 9/2025 y de negociación de un nuevo acuerdo basado en el Acuerdo de Plantillas de 2023 y las mejoras que haya podido incorporar la Orden 9/2023,, un estudio de las plazas que necesita realmente el sistema por tal mejorar sin ningún techo impuesto por Hacienda y una vinculación y coordinación con la inclusión educativa, zanjan.