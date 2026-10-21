Sindicatos docentes reclaman a Educación una nueva fecha para seguir negociando reivindicaciones "pendientes"

Archivo - Representantes de organizaciones sindicales en la Conselleria de Educación. Imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos docentes STEPV, CCOO y UGT reclaman a la Conselleria de Educación que fije una nueva fecha para seguir negociando reivindicaciones que continúan "pendientes" después de que la administración anulara ayer el encuentro ue esta previsto para la mañana de este miércoles.

Según explican las organizaciones sindicales, la Conselleria les comunicó ayer que desconvocaba la reunión que se había agendado "para abordar los temas pendientes de la plataforma reivindicativa que motivó la huelga indefinida", ya que el equipo que dirige la consellera Carmen Ortí está visitando los centros educativos que han sufrido daños tras el paso de la dana Adam.

Por este motivo y por su parte, los sindicatos han aplazado la concentración que iban a llevar a cabo a las 09.00 horas ante la sede del departamento de Campanar.

Desde STEPV, CCOO y UGT recalcan que "exigirán una nueva fecha para poder reunirse con la consellera Ortí y abordar estas cuestiones pendientes, que tienen que redundar en beneficio de la escuela pública".

Añaden que la atención a los centros afectados por el último temporal de lluvias es "prioritaria", al mismo tiempo que apuntan que "la negociación debe tener continuidad".

En la misma línea, instan a la Generalitat a destinar "con la máxima urgencia" los recursos necesarios para que el alumnado afectado pueda regresar con normalidad a sus centros.

Desde la administración autonómica han detallado que la titular de Educación, Cultura y Universidades y varios directores generales y territoriales se han desplazado a los centros educativos más afectados por la dana Adam.

En este sentido, Carmen Ortí visitó este martes el IES Gabriel Císcar de Oliva, el más afectado de los centros, con el desprendimiento de un muro y una gran acumulación de barro y cañas, así como el IES Joan Fuster de Bellreguard.