Sindicatos exigen a Educación una negociación "leal y real" para evitar ir a la huelga: "No nos gustaría llegar" - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos docentes han exigido a la Conselleria de Educación una negociación "leal y real" para evitar ir a la huelga: "No nos gustaría llegar", han indicado, al tiempo que han asegurado que, si la situación continúa, prevén que en mayo podría "acabar el curso".

Así lo han advertido este jueves los representantes de los sindicatos STEPV, CSIF, CCOO y UGT en declaraciones a los medios a las puertas de la Conselleria de Educación.

El primer paso del calendario de protestas está fijado para el próximo sábado, con una serie de manifestaciones. En València, partirá desde la Plaza de San Agustín de la ciudad a las 12.00 horas; en Alicante, a la misma hora, desde las escaleras del IES Jorge Juan y en Castellón desde la plaza de Les Aules.

El portavoz de STEPV, Marc Candela, ha explicado que en enero la consellera de Educación, Carmen Ortí, se "comprometió" a iniciar la negociación con "la plataforma reivindicativa" pero, debido a "la falta de concreción" del calendario de negociación, los sindicatos han decidido convocar dos manifestaciones en las tres capitales de provincia, una este próximo sábado 28 y la otra el 31 de marzo. Asimismo, ha avisado de que, si la situación continúa como hasta ahora, prevén que el curso escolar pueda terminar en "mayo" en referencia a la posibilidad de que la huelga pueda ser indefinida si no se alcanzan acuerdos.

En este sentido, ha insistido en que el pasado 2 de febrero Educación se "comprometió" en la Junta de Portavoces a "incorporar los temas de negociaciones en el calendario" y que "al día siguiente nos enviaron un comunicado diciendo que, a partir de marzo, se iniciaba la negociación de las condiciones laborales".

"Ni sabemos el día ni sabemos a qué se refiere exactamente cuando hablan de mejores laborales, por lo tanto, exigimos esa concreción", ha aseverado Candela, al tiempo que ha deslizado que lo que está haciendo Conselleria es "intentar dilatar en el tiempo la negociación, que es una negociación que a ellos les molesta, la de la mejora de nuestras condiciones laborales y también de la atención a nuestro alumnado".

Y, ha agregado: "No nos queda otra que convocar acciones de presión para acelerar al máximo esta negociación, que no queremos que se dilate en el tiempo, sino que sea compactada".

CONCRECIÓN Y COMPROMISOS "REALES"

"Ya le hicimos la propuesta a la Conselleria con un calendario que, durante el mes de marzo, negociaría los puntos de la plataforma reivindicativa y lo renunciaron directamente. Por lo tanto, exigimos esa concreción y ese inicio real y con compromisos reales de que atenderán las peticiones sindicales", ha señalado.

Y el responsable de Educación Pública de CCOO, Óscar Ortiz, ha expuesto las principales reivindicaciones que los sindicatos llevan desde hace "mucho tiempo" exigiendo y que se basan en "unas plantillas justas que se merecen todos los trabajadores y trabajadoras de educación y unas ratios de alumnado con las que realmente sea posible hacer clase de una manera digna".

"También estamos reivindicando una subida salarial ya que somos de los peores pagados de todo el Estado. También estamos defendiendo el valenciano en la educación pública, que últimamente se está atacando por varias vías, y una carga de burocracia menor de la que estamos sufriendo ahora mismo en los centros educativos", ha señalado.

En esta línea, el presidente autonómico de Educación de CSIF Comunitat Valenciana, José Secó, ha apuntado que "no" les gustaría llegar a celebrar las manifestaciones pero que necesitan tener con el departamento de Campanar una negociación "real y leal" para "conseguir unas condiciones dignas y una igualdad respecto a otras comunidades autónomas".

Según ha comentado, desde el sindicato han llevado a cabo un estudio a nivel nacional que evidencia que, de las 17 comunidades autónomas, la Comunitat está "a la cola", ya que se sitúa entre los puestos "12 y 14": "No llegamos a la media y podemos decir que se puede ir hasta 500 euros al mes respecto a la comunidad autónoma mejor pagada", ha subrayado.

"Un profesor de Matemáticas que de clases en País Vasco, por ejemplo, respecto a uno de Valencia, no creo que esté justificada esa diferencia y por lo tanto solamente por dignificación tenemos que hacer esa negociación para que los docentes se vean reconocidos en su trabajo y también en sus condiciones laborales y económicas", ha manifestado.

Asimismo, la responsable de Educación de UGT PV, Maica Martínez, ha insistido en que, "si no hay negociación durante este mes de febrero, el día 31 de marzo será el último plazo para negociar". "Si es así, tenemos una huelga ya convocada para el día 31 de marzo en las diferentes provincias", ha remarcado.

"ABIERTOS AL DIÁLOGO"

Por su parte, la consellera de Educación, Carmen Ortí, en declaraciones a los medios, ha asegurado que desde el departamento están "abiertos al diálogo y a recoger todas las propuestas que se consideren oportunas" y que, en el caso de los sindicatos, cree que ahora "tienen que recuperar el tiempo perdido" porque, a su juicio, "durante ocho años de gobierno del Botànic no se manifestaron ni una sola vez".

"Como han estado de sopitas y al sol, pues ahora tienen que hacer toda la faena que no se hizo en su momento", ha aseverado, y ha añadido: "Si se hubieran tomado con tantas ganas a sus reivindicaciones, a día de hoy el profesorado docente estaría mucho mejor de lo que está".