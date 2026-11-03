Sindicatos llaman desde València a "parar el país" el 11N y no permitir "que el coste de la vida siga aplastándonos"

Reparto de información sobre la huelga general del 11N, en la entrada de la Estación del Norte, a 3 de noviembre de 2026, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sindicales CCOO PV, UGT-PV, Intersindical Valenciana, CGT, CNT y el Sindicat de Llogateres han llamado a "parar el país" el próximo 11 de noviembre con la huelga general para reclamar soluciones al "grave" problema de vivienda y exigir un aumento de los salarios ante el incremento del coste de la vida. También han pedido a trabajadores, estudiantes, personas en búsqueda de empleo y ciudadanía que se sume a las manifestaciones convocadas en la Comunitat Valenciana para que sean secundadas "masivamente": "No vamos a permitir que el coste de la vida siga aplastándonos".

Así lo han manifestado los responsables de los distintos sindicatos, en declaraciones a los medios este martes, a las puertas de la Estación del Norte de València, donde han repartido folletos de información sobre la convocatoria del 11N.

La secretaria general de CCOO PV, Ana García, ha destacado la "unidad sindical y social" para informar a los trabajadores que utilizan el transporte público para llegar a la ciudad de València de la convocatoria de huelga general, a los que han repartido un díptico en el que se explican "los motivos de forma sencilla para que todo el mundo entienda la importancia de que el 11 de noviembre tenemos que parar los centros de trabajo y en general la vida". También ha incidido en que debe ser "una huelga de consumo".

Además, ha subrayado la importancia de la misma para reivindicar "salarios dignos para poder vivir bien" y que la vivienda "sea un derecho y no un negocio, como se ha convertido". "Que pare ya la especulación y la gente pueda desarrollar sus proyectos de vida y no tengan que buscarse alternativas habitacionales que son una auténtica vergüenza para el conjunto de los trabajadores", ha exigido.

Y ha reclamado "unos servicios públicos de calidad, con recursos necesarios y que no suponga esto una detracción de las rentas del trabajo, que nos saquen dinero de nuestras nóminas para pagar servicios públicos que deberían de ser gratuitos, tal y como dice la Constitución, o pagar una vivienda o en algunos casos un zulo".

"CADA VEZ MÁS DIFICULTADES PARA LLEGAR A FINAL DEL MES"

Mientras, el secretario general de UGT PV, Tino Calero, ha abogado por "seguir avanzando para lograr que la convocatoria del 11 de noviembre sea un éxito". "Tenemos un grave problema de vivienda en nuestro país, ese es un elemento fundamental que nos ha llevado a convocar la huelga general. Queremos que el acceso a la vivienda sea un derecho efectivo y no algo escrito simplemente en un papel en la Constitución y que no se está cumpliendo", ha argumentado.

También ha incidido en el "componente laboral muy importante" que tiene la huelga para exigir que se desbloquee la negociación colectiva: "Tenemos convenios colectivos parados y queremos avanzar en los derechos de los trabajadores en los centros de trabajo".

Según ha reivindicado, "hay un derecho fundamental en el ámbito laboral, que es que los trabajadores y las trabajadoras puedan percibir un salario digno en contraprestación a su trabajo". "Porque, lamentablemente, cada vez tienen más dificultades para llegar al final del mes", ha advertido, y ha mencionado situaciones como la inflación para defender la necesidad de "incrementar el poder adquisitivo de los salarios y defender nuestro modelo de protección social y nuestros servicios públicos, que también son salario para los trabajadores y las trabajadoras".

Por todo ello, ha llamado "al conjunto de la ciudadanía, no solamente a los trabajadores", y también a los pensionistas, estudiantes y personas en búsqueda activa de empleo para que se sumen a la huelga general. "Queremos parar el país el 11 de noviembre y que las manifestaciones que se han convocado en la Comunitat Valenciana, en València, Castelló, Alicante y Elche, sean secundadas masivamente", ha indicado.

LA HUELGA NO ES "UN PURO TRÁMITE"

Desde Intersindincal Valenciana, Èlida Puig, ha reivindicado que la vivienda "es un derecho" y "no puede ser que la clase trabajadora tenga que elegir entre pagar el alquiler o comer". Ante esta situación, ha llamado también a "parar el país" y la Comunitat.

Por su parte, el secretario general de la Federación Local de CGT Valencia, Juan Miguel Font, ha recalcado que la convocatoria de la huelga general no se produce "por un puro trámite, sino porque creemos que es la herramienta más importante de la clase trabajadora para exigir nuestros derechos".

En este caso, ha apuntado que es "una exigencia de la sociedad, de los trabajadores y trabajadoras, porque el salario no nos llega para llegar a final de mes, el acceso a una vivienda cada vez es más difícil y es una vergüenza que tengamos que, incluso tener que invertir un 70% de nuestro sueldo para tener acceso a una vivienda".

"Por eso llamamos a toda la sociedad a que se unan a la huelga, a que participen activamente en los piquetes informativos y a que entre todas y todos sea un éxito la convocatoria, porque creemos que la huelga general es el primer paso para cambiar las cosas", ha dicho. A su juicio, "la unión nos hace más fuertes y entre todas vamos a poder cambiar la lamentable situación que estamos viviendo".

En este punto, se ha dirigido a la Subdelegación del Gobierno en Valencia, a la que ha pedido "contención" por parte de la Policía Nacional y que no aplique la 'ley Mordaza': "Estamos hartas de que cada vez que salimos a la calle nos reprimen de una forma bestial". Asimismo, ha denunciado el "ataque frontal" a los servicios públicos "para que empresas privadas puedan entrar y hacer negocio de lo que es de todos".

NO SE CONVOCA "CONTRA LA OPOSICIÓN"

Mientras, el portavoz de CNT Valencia, Antonio Ruiz, ha matizado que el motivo de convocar la huelga son también las pensiones y ha advertido de la "privatización que ya se prevé a corto plazo" del sistema público: "No solo es por una cuestión salarial y de la vivienda, que por supuesto es muy importante, sino que también es por la protección de los servicios públicos y su fortalecimiento".

En cualquier caso, ha hecho "un llamamiento masivo a que la clase trabajadora secunde esta convocatoria de forma masiva" y ha remarcado que la huelga "es la herramienta esencial que tenemos los trabajadores para presionar a las instituciones a que protejan precisamente los servicios públicos, el aumento de salarios y la protección del derecho a una vivienda digna".

Además, ha advertido de que la huelga no se convoca "contra la oposición", sino "contra todas las instituciones que se han mostrado absolutamente incapaces de resolver el problema de la vivienda y de los salarios". Y ha señalado a las autonómicas por "negarse a aplicar la ley de vivienda estatal", a las locales "que no han sido capaces de articular medidas para acabar con los famosos pisos turísticos" y a la estatal por ser "incapaz" de solucionar el problema.

Y ha avisado de que la huelga no tiene "ningún contenido político" pero sí uno "eminentemente social" porque han sido los movimientos sociales "quienes han empujado a los sindicatos de clase a convocar" esta jornada. A su juicio, la huelga es "un primer paso".

Por último, la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Valencia, Eva García, ha llamado a manifestarse el 11N "por la vivienda y el coste de la vida". "Salimos a la calle porque no podemos más y queremos parar el país porque no podemos seguir viviendo bajo unas condiciones indignas", ha afirmado, a la vez que ha argumentado que no pueden "permitir que el coste de la vida siga aplastándonos". "Vamos a seguir peleando, gobierne quien gobierne. Vamos a conquistar el derecho a la vivienda, esté enfrente quien esté", ha zanjado.