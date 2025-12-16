Sindicatos pedirán el 7 de enero a Ortí una "negociación real" con compromisos sobre salarios, ratios e infraestructuras

VALÈNCIA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Representantes de los sindicatos convocantes de la huelga educativa del 11 de diciembre --STEPV, CSIF, CCOO y UGT-- mantendrán un encuentro con la nueva consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, en la que le reclamarán una "negociación real" con compromisos sobre algunas de sus reivindicacioes, como incremento salarial, reducción de ratios y mejora de las infraestructuras, según informan fuentes sindicales.

Estas entidades explican que, tras la Mesa Sectorial sobre FP que se ha celebrado este martes, STEPV, CSIF, CCOO y UGT "se han concentrado a la puerta del despacho de la consellera de Educación para exigir la reunión solicitada por escrito el mismo día en que tomó posesión".

"A pesar de la huelga celebrada el pasado 11 de diciembre, la consellera todavía no había concedido la reunión y por eso los convocantes se han tenido que concentrar en el interior de la Consellería, lo que ha servido para que se conceda la reunión para el próximo 7 de enero", afirman los sindicatos en un comunicado conjunto.

En esa entrevista, los sindicatos tienen previsto exigir a la responsable de la política educativa del Consell "la apertura de una negociación real, es decir, con compromisos que se atenderán las diferentes medidas propuestas: incrementos salariales para compensar la pérdida de poder adquisitivo, reducción de ratios, burocracia y sobrecarga de trabajo, reversión de los recortes de plantillas docentes, mejoras de las infraestructuras y sustitución de la ley de libertad educativa que respeto el valenciano", enumeran.

Asimismo, estos sindicatos han convocado una asamblea para el próximo jueves por la tarde, para valorar la movilización y tratar las acciones próximas.

Por su parte, fuentes de la Conselleria de Educación han indicado a Europa Press que en esta reunión participarán todos los sindicatos en Mesa Sectorial y se les presentará el nuevo Decreto de convivencia.