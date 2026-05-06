Sindicatos piden negociar para evitar la huelga docente: "Si el president y la consellera quieren, se desbloquea mañana"

Concentración de sindicatos docentes ante el Palau de la Generalitat - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos docentes convocantes de la huelga indefinida en la educación valenciana no universitaria --STEPV, CCOO, UGT y CSIF-- instan a la Generalitat a aprovechar la oportunidad de negociar con una "propuesta real sobre la mesa" y evitar así el paro que, si no hay acuerdo de última hora, arrancará el próximo lunes, 11 de mayo. "Si el 'president' Llorca y la consellera Ortí quisieran, esto se desbloquearía en un día".

Así lo han manifestado representantes de las cuatro organizaciones este miércoles durante una concentración que se ha desarrollado ante el Palau de la Generalitat para insistir en su petición de que el 'president', Juanfran Pérez Llorca, los reciba y "medie en este conflicto". Los asistentes han coreado lemas como 'Pérez Llorca, volem negociar' (Pérez Llorca, queremos negociar) o 'No a les retallades en educació' (No a los recortes en educación).

En declaraciones a los medios, la secretaria general de Educación de CCOO, Xelo Valls, ha lamentado que no han recibido respuesta a esa solicitud de entrevista y ha instado al jefe del Consell a "poner orden en su gobierno para que no haya obstáculos técnicos y se produzca una negociación real para actualizar los sueldos, mejorar las plantillas, bajar las ratios, reducir la burocracia y disponer de unas instalaciones escolares dignas".

Valls ha recalcado que la posibilidad de negociar sigue abierta. Este mediodía hay una cita en el Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL) sobre los servicios mínimos --los sindicatos no aceptan la propuesta de la administración que contempla la obligatoriedad de que todos los profesores de 2º de Bachillerato acudan a la evaluación-- y este jueves se ha programado una Mesa Sectorial, en principio para hablar de burocracia, que estas entidades ven como una oportunidad para sentar las bases de negociación y encauzar la crisis.

En este sentido, el coordinador de Acción Sindical de STEPV, Marc Candela, ha remarcado que "mañana hay una oportunidad en una mesa en la que no solo queremos hablar de burocracia, sino negociar las medidas que le hemos propuesto y que, además, la consellera de Educación, Carmen Ortí, dice que tiene cuantificadas".

"Lo que necesitamos es no hablar solo de la burocracia, que es importantísimo, pero hay que hablar de todo el paquete de medidas que proponemos y que la Conselleria venga con una oferta, con un papel, con una serie de propuestas para la podamos estudiar y, a partir de ahí, firmar un acuerdo. Eso lo podemos hacer esta misma semana", ha afirmado este portavoz, que advierte que, de lo contrario, "evidentemente, la huelga del día 11 está ahí y continuará estando porque no hay voluntad de la parte de la consellera ni, parece, que por parte del president de la Generalitat, de intervenir en un conflicto muy serio".

"EXCUSA" DE LA INFRAFINANCIACIÓN

Candela ha considerado que el Consell utiliza como "excusa" la infrafinanciación autonómica que padece la Comunitat para no aborda una subida salarial. En este punto, ha argumentado que "con la misma infrafinanciación que ahora se han hecho muchas cosas en anteriores gobiernos: se han incrementado las plantillas, se han incorporado aulas de 2 años, se combatió la pandemia....".

En cambio, ha apostillado, "lo que están haciendo es desmantelar los servicios públicos en general, no solo la educación". "Este gobierno tiene un problema y está unificando a todos los sindicatos de todos los sectores para ayudar contra las políticas que van en contra de los servicios públicos", ha aseverado.

Sobre las acusaciones de que esta es una huelga "política", ha recordado que STEPV convocó durante el gobierno del Botànic, el 6 de septiembre del 2017, un paro en el sector de las escuelas oficiales de idiomas y en 2018 una huelga general que no se concretó porque al final la Conselleria de ese momento "reaccionó".

"Pero era una época --ha matizado-- en la que no había recortes de plantillas, no se desviaban fondos públicos hacia la concertada y el conflicto del valenciano no existía. No es una huelga política, es una huelga porque se están desmantelando los servicios públicos y estamos hartos y cansados".

En la misma línea, el delegado sindical de la UGT Ensenyament, Kilian Cuerda, ha incidido en la idea de que "si el 'president' Llorca y la consellera (Ortí) quisieran esto se desbloquearía en un día" porque "tienen la capacidad plenamente de trabajar de una forma honesta y de abordar todas las reivindicaciones que estamos haciendo, que son amplias, no es solo el salario".

PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO

No obstante, ha llamado la atención sobre el hecho de que el salario del profesorado valenciano lleva congelado en su parte autonómica desde 2007 por lo que estos profesionales sufren una pérdida de poder adquisitivo "entre 4.000 y 6.000 euros al año".

El representante de UGT ha considerado que "para que haya una negociación debe haber primero una conversación real y honesta que de momento no se ha producido". "No puedes llegar a reuniones y aparecer sin propuestas. Es una falta de respeto absoluta", ha reprochado.

Desde CSIF, su presidente autonómico, José Seco, ha expuesto que la central sindical "fue la primera que planteó una cuantía económica para comenzar a hablar" y que cuantificó en un incremento salarial de 300 euros "dado que los docentes de la Comunitat Valenciana son de los peores pagados de toda España".

"Por lo tanto, nosotros ya hemos enseñado las cartas y les hemos dicho 'queremos 300, vamos a empezar a negociar. También queremos días para que los docentes puedan acompañar a sus hijos cuando se encuentran enfermos y ciertas condiciones como la inclusión para que los centros puedan atender bien al alumnado que lo necesita".

"Nosotros las propuestas las tenemos, las hemos sintetizado y fueron enviadas a la Conselleria. Empezaban con una propuesta económica que entendemos que es poner seriedad en la negociación. Hablar de negociar sin una propuesta económica y sin unas medidas determinadas es dilatar el tema de la negociación de forma no correcta", ha zanjado.