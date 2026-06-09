Los sindicatos reciben la nueva propuesta de acuerdo y animan al profesorado a debatirlo en asambleas

Manifestación por la educación pública. ARCHIVO. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación ha remitido a los sindicatos la nueva propuesta de acuerdo en el marco de las negociaciones para desconvocar la huelga indefinida que desde el 11 de mayo se desarrolla en la educación pública valenciana no universitaria.

El documento recoge incorporaciones recabadas durante las mesa de negociación llevada a cabo este lunes, que se prolongó durante toda la jornada.

Entre las nuevas medidas, destacan desde la administración, se contempla la distribución de 5.000 nuevas contrataciones de profesorado, la priorización de la eliminación de las aulas prefabricadas en los planes de inversión en infraestructuras educativas y el refuerzo de los recursos destinados a la inclusión, entre otras iniciativas. Asimismo, ha adjuntado dos anexos correspondientes a la evolución retributiva 2026-2028 y actuaciones en infraestructuras.

A lo largo de la reunión de ayer se cerró la negociación en tres materias: reducción de burocracia, infraestructuras y ratios, sin firmar ningún acuerdo a expensas de las votaciones o consultas que tengan que hacer las centrales sindicales según sus respectivos órganos y asambleas.

Además, la Conselleria de Educación se comprometió a remitir la propuesta de acuerdo actualizada este martes de cara a una nueva cita en el calendario de conversaciones: el próximo jueves a las 09.00 horas, con el fin de que el documento pueda ser consultado tanto a las bases como a los órganos de dirección de las diferentes organizaciones.

Por su parte, los sindicatos convocantes de la huelga --STEPV, CCOO y UGT--, junto a la Coordinadora d'Assemblees Docents (CADPV), CGT, CSO, CNT, COS y Docents en Lluita animan a los docentes a que hoy y mañana miércoles se reúnan en asamblea para debatir el contenido de la propuesta de acuerdo.

Asimismo, avanzan que el jueves "habrá una gran movilización en València: por la mañana, si se decide continuar con la huelga indefinida, o por la tarde, si se decide que ha llegado el momento de finalizarla".