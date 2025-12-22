La Sindicatura de Comptes avisa que la Generalitat paga el 78% de las facturas fuera del plazo legal

Archivo - El síndic major de la Sindicatura de Comptes, Vicent Cucarella (imagen de archivo) - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Comptes ha entregado este lunes a las Corts el Informe de fiscalización de la Cuenta de la Administración de 2024, en el que advierte de una serie de deficiencias como el hecho de que más del 78,4% de las 1.096.800 facturas pagadas en 2024 supera el plazo legal de pago.

El síndic major, Vicent Cucarella, ha entregado primero el informe a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó. Posteriormente, se ha dirigido al Palau de la Generalitat, donde ha compartido los resultados de la fiscalización con el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Luis Díez, en sustitución del presidente de la Generalitat.

El informe, que completa la fiscalización de la cuenta general de la Generalitat Valenciana del ejercicio 2024, concluye que "en general, las cuentas de la Generalitat cumplen los principios contables y la normativa aplicable, con algunas excepciones y deficiencias que aparecen detalladas". Además, advierte del "desequilibrio persistente" en la situación económico-financiera.

Por un lado, en la auditoría de cumplimiento de la legalidad, la Sindicatura destaca que más del 78,4% de las 1.096.800 facturas pagadas en 2024 supera el plazo legal de pago.

Así, se han pagado 32,5 millones de euros de intereses y 10,0 millones de euros de indemnizaciones por costes de cobro por la demora en el pago y quedan pendientes de imputación al presupuesto del ejercicio 97,5 millones de euros. El total más elevado de los últimos ejercicios.

Por otro lado, en las devoluciones de ingresos indebidos en 2024 (40,0 millones de euros y 4,1 millones de euros de intereses de demora), el elevado tiempo medio de tramitación (178 días) supone una debilidad significativa de gestión y control, que ha empeorado respecto al ejercicio anterior.

Además, la sindicatura señala que en 2024 se ha incumplido la regla del gasto prevista en la normativa de estabilidad presupuestaria, por lo que se ha tenido que tramitar en 2025 un plan económico-financiero.

También en la auditoría de cumplimiento legal, la Sindicatura de Comptes advierte que "el presupuesto inicial de gastos resulta insuficiente para atender todos los gastos ineludibles y previsibles, sobre todo en las compras sanitarias y prestaciones farmacéuticas, así como en las ayudas a la dependencia".

Asimismo, entre otras cuestiones, se concluye que "los gastos incluidos en los expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto son nulos de pleno derecho, por corresponder a adquisiciones de compromisos de gasto u obligaciones por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en el presupuesto y por ejecutarse prescindiendo del procedimiento legalmente establecido".

AUDITORÍA FINANCIERA

La auditoría financiera destaca, entre otras cuestiones, la existencia de 41 liquidaciones anuales de contratos de concesión administrativa para la prestación del servicio de asistencia sanitaria integral pendientes de aprobar, así como la aprobación de 2.219,6 millones de euros en expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto (88,5% de la Conselleria de Sanidad)

También se refiere a "incidencias significativas en la gestión económica, contable y del inventario en la revisión de una muestra representativa de los centros docentes públicos no universitarios de titularidad de la Generalitat".

Respecto a la revisión del control interno, existen informes anuales de control interno pendientes de aprobar por la Intervención General de la Generalitat a causa de falta de medios personales. Se han detectado incidencias en la tesorería de la Generalitat con respecto a cuentas de formalización y transitorias de pagos y cobros que deberían encontrarse saldadas.

"GRAVE DESEQUILIBRIO ECONÓMICO"

En su informe, la Sindicatura de Comptes advierte de la persistencia de la situación de "grave desequilibrio económico-patrimonial, financiero y de liquidez, que empeora en 2024"

El patrimonio neto es negativo, por 53.883,3 millones de euros, como consecuencia de la acumulación de resultados negativos en ejercicios anteriores por la insuficiencia de recursos de la Comunitat Valenciana, que tienen que cubrirse por medio del recurso al endeudamiento, señala la institución.

La deuda financiera del balance asciende a 63.176,2 millones de euros. De este importe, 54.562,0 millones de euros corresponden a las operaciones de crédito formalizadas con el Instituto de Crédito Oficial con cargo al Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas.

Por otra parte, la liquidación del presupuesto muestra un resultado presupuestario ajustado positivo de 42,3 millones de euros y una variación neta de activos pasivos y pasivos financieros por 2.515,0 millones de euros. Además, el remanente de tesorería no afectado presenta un saldo negativo de 5.338,9 millones de euros y el fondo de maniobra es negativo por 13.215,7 millones de euros.

No obstante, en 2024 ha continuado la evolución positiva de los ingresos de los capítulos 1 a 8, con un aumento del 13,0% con respecto a 2023; mientras que el aumento del gasto ha sido de un 6,7%.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Los ingresos por el sistema de financiación autonómica resultan inferiores a los que corresponderían a un sistema equitativo, advierte el informe.

Además, la Sindicatura de Comptes destaca que la financiación estatal de las ayudas a la dependencia no alcanza el 50% previsto y, por otra parte, la falta de compensación de los gastos sanitarios de desplazados en la Comunitat Valenciana. "Consideramos urgente la modificación de estos sistemas". apunta.

PREOCUPACIÓN POR LOS GASTOS E INGRESOS PÚBLICOS

Además, la Sindicatura observa "un crecimiento constante del gasto público, que en determinadas partidas es muy superior al del PIB y difícil de reducir, debido a la generalizada expansión del gasto en sanidad y en dependencia, a una dinámica específica en el gasto educativo valenciano y a una gran distancia a cubrir en el resto de servicios para acercarse a los niveles medios del resto de comunidades autónomas".

Según la Sindicatura, "todo ello implicará una fuerte tensión a medio plazo, que requerirá un aumento considerable de ingresos, que puede proceder de la mejora en el sistema de financiación autonómica, del aumento de bases imponibles por la expansión económica o del incremento de la presión y el esfuerzo fiscal".

Para la institución estatutaria "resulta preocupante, por tanto, el escaso margen de maniobra del gasto público autonómico valenciano, no solo en el presente, sino también teniendo en cuenta la dinámica prevista de los servicios públicos fundamentales, que puede resultar especialmente alarmante cuando se quiebre el comportamiento económico expansivo experimentado durante los últimos años.

A este respecto, la Sindicatura recuerda de nuevo las advertencias de la comunidad científica sobre los impactos del cambio climático y de la escasez de recursos básicos, con el fin de alertar al gobierno para que anticipe con suficiente margen de tiempo sus políticas sociales, de infraestructuras y económicas ante dichos retos y sus efectos sobre el crecimiento económico y los recursos públicos. La evolución reciente observada en diversos países occidentales, las actuales tensiones bélicas y arancelarias, y las advertencias de diversos organismos internacionales apuntan hacia dificultades en un futuro próximo, según la institución.