Sir Mark Elder anima a plantar pronto "la semilla de la música clásica" para que los jóvenes descubran su "poder"

VALÈNCIA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Sir Mark Elder, el futuro director musical del Palau de Les Arts de València, asegura que "para ayudar a la gente joven a darse cuenta de lo poderosa que es la música clásica, el proceso tiene que comenzar muy temprano, a los cinco, seis o siete años, gradualmente y con calma".

"La gente necesita diferentes tipos de música en diferentes momentos de sus vidas, pero si se han plantado las semillas de la música clásica pronto, entonces hay esperanza de que les guste cuando sean adultos, no necesariamente en la época en la que tienes una familia, que es más ajetreada, pero quizá sí más tarde, cuando eres más mayor y las sientes, te hacen descubrirla de nuevo, y la vives con mucho cariño cuando has estado expuesto ya de joven a ella".

Así lo ha aseverado el director británico en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha considerado que "el problema es encontrar buenos profesores para estos niños puedan empezar a interesarse por el mundo de la música y gobiernos que apoyen todo esto, porque nunca dan el apoyo suficiente".

En este sentido, ha lamentado que "muchas veces tachan a este apoyo de elitista". "Ellos lo llaman la 'e-word', la palabra que empieza con e, ha criticado Elder, que defiende que "para nada" este soporte a la música clásica es excluyente y ha citado el trabajo que él mismo ha realizado durante décadas al frente de la orquesta Hallé de Manchester, "algo que viene de las bases".

"Pero los políticos dan la sensación de que no saben hablar de ello, o no tienen el coraje, el valor suficiente para ponerlo al frente del país. Así que el problema es encontrar el liderazgo correcto. Encontrar personas que tengan un instinto para desarrollar cómo la música puede alcanzar a los niños. No hay suficientes de estas personas", ha expuesto.

Ha puesto como ejemplo el problema de los directores de enseñanza primaria que, en ocasiones, "se ponen nerviosos porque no tienen a nadie con esa confianza suficiente para poder enseñar". "Pero cuando encuentras a la gente correcta, el ambiente que se genera en clase es totalmente eléctrico", ha afirmado.

"MAYOR CONFIANZA EN SÍ MISMOS"

El maestro ha recalcado que "es una cuestión del proceso y no hace falta llegar a ser un virtuoso con muchísimo talento, sino que la música forme parte de tu vida". "Ese es el objetivo. Es muy importante para los niños porque les da esa sensación de que es algo que sobrepasa su ser, que es algo más grande que ellos, y ayuda a su imaginación y les genera mayor confianza en sí mismos, de manera que genera que sean mejores también en otras materias como Matemáticas o Lengua", ha concluido.

Sir Mark Elder se pondrá al frente de la Orquestra de la Comunitat Valenciana hasta la Temporada 2028-2029 como culminación de una colaboración que comenzó en 2022. Iniciará su titularidad con motivo del inicio de la vigésima temporada artística de Les Arts. En su primer año como director musical, sus compromisos incluyen dos títulos de ópera y dos programas sinfónicos. A partir de su segundo año en el puesto, su relación con Les Arts incluirá una tercera cita sinfónica con la OCV. La duración de su contrato será de dos años, prorrogables a otros dos años más.

Elder ha sido director musical de la Orquesta Hallé de Manchester entre 2000 y 2024. Actualmente es su director emérito. Desde 2022 es principal director invitado de la Filarmónica de Bergen. Anteriormente desempeñó los cargos de director musical de la English National Opera (1979- 1993) y de la Filarmónica de Rochester, Nueva York (1989-1994), además de los de principal director invitado de las sinfónicas Ciudad de Birmingham y la BBC.