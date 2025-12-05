Sir Mark Elder dirige en Les Arts una 'Luisa Miller' que "revela la vida interior" de la ópera de Verdi - MIGUEL LORENZO/MIKEL PONCE

VALÈNCIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Sir Mark Elder vivirá el próximo 10 de diciembre su esperado debut operístico con la Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV) del Palau de les Arts Reina Sofía de València con una 'Luisa Miller' que "revela la vida interior" de la ópera del compositor italiano Giuseppe Verdi basada en la obra de teatro de Friedrich von Schiller 'Kabale und Liebe'.

La presentación del espectáculo ha tenido lugar este viernes en el Palau de les Arts y ha contado con la presencia de su director, Jesús Iglesias Noriega; su director musical, Sir Mark Elder, y la directora de escena, Valentina Carrasco.

Sir Mark Elder ha señalado que Verdi es un músico que le lleva acompañando desde su juventud y, en concreto, su ópera 'Luisa Miller', una pieza que había dirigido en versión concierto y que ahora afronta en formato escenificado.

El director ha confesado que para él es "un sueño hecho realidad" y también "un desafío" poder llevar a cabo este trabajo ya que, según ha indicado, es una ópera que se ha interpretado "mucho" aunque asegura que "nunca" ha visto una "buena escenografía" para Luisa Miller. "Siempre hay una primera vez, es muy difícil sacarle partido a esta ópera pero da la oportunidad de una música excepcional", ha subrayado.

Para Elder, esta pieza de Verdi "siempre se ha presentado de un modo que no se interesa por lo que yo llamo el músculo de esta ópera, por la vida interior que esta música increíble sí que transmite".

En este sentido, ha afirmado que es "difícil" encontrar "el entorno ideal" en el que basar esta historia pero que, para él, lo esencial ha sido apostar por un formato que acerque al público a "la esencia" de la obra que habla sobre "padres e hijos".

"ATMÓSFERA DRAMÁTICA"

"Creo que la elección debe explorar este tema y no simplemente cubrir el escenario de forma muy ornamental", ha sostenido el director, al tiempo que ha añadido que esta es "la primera vez" que ve una producción que "revela ese mundo o vida interior de la ópera. Es una escenografía que es inesperada pero maravillosa", ha afirmado.

Sir Mark Elder ha destacado que esta ópera le "encanta" porque tiene "una atmósfera dramática muy diferente a otras óperas que le preceden; por su intimidad, por su forma de entender la naturaleza humana de una forma tan pasional". Es un gran drama porque se basa en una obra de teatro muy potente de un autor que se convirtió en una gran inspiración para Verdi", ha subrayado.

En cuanto a la partitura, ha destacado que existen varios "puntos interesantes", como, por ejemplo, que la percusión "solo" está representada por el timbal, mientras que cuenta con "un solo de clarinete que está a lo largo de toda la pieza" y que, aunque para Verdi servía para "expresa respuestas a la historia", para él y para la directora de escenografía representan "la voz de Luisa" porque consideran que el clarinete es "muy femenino, expresivo, delicado y expresa algo que ningún otro instrumento puede conseguir".

La 'regista' argentina Valentina Carrasco traslada la acción a una fábrica de muñecas de principios del siglo XX como escenario en el que tratar uno de los dramas que Verdi aborda de forma magistral: el conflicto paternofilial. "Dos padres que aman posesivamente a sus hijos les causarán la muerte: Walter a través de su ambición, Miller mediante una concepción pacata de la virtud", ha sostenido la propia Carrasco.

Su puesta en escena, con escenografía de Carles Berga, vestuario de Luciana Gutman e iluminación de Antonio Castro, denuncia la rigidez de roles sociales y el imperio de los intereses en la burguesía de la sociedad industrial.

"El contexto de una fábrica, con su propietario y sus trabajadores, nos ofrece un marco social conveniente para la obra, lo importante a nivel dramatúrgico es lo que se produce en esa fábrica: muñecos. Walter, en su imperio industrial, ha creado un muñeco a la imagen de sus deseos y otro tanto cree haber hecho con Rodolfo. Miller contribuye a la fabricación de niñas ingenuas y de una bondad ideal, que quisiera poseer para siempre, como a su pequeña Luisa", ha explicado Carrasco.

"PRINCIPALES VOCES VERDIANAS DEL MOMENTO"

Les Arts reúne en 'Luisa Miller' a "las principales voces verdianas del momento", entre las que destaca el nuevo 'tenor de tenores, Freddie De Tommaso. En su primera actuación en València, el británico debuta en el papel de Rodolfo, uno de los más desafiantes de su cuerda y que, después de València, cantará en Viena.

Mariangela Sicilia también ha escogido Les Arts para presentar el exigente papel de 'Luisa Miller'. La soprano calabresa, que "sobresale por su fuerza dramática, técnica y versatilidad, es una de las voces del momento, con incursiones desde Mozart y Rossini hasta Puccini y Verdi, además de la ópera barroca y francesa".

El emergente barítono Germán Enrique Alcántara encarna a Miller en su primera actuación en València, mientras que el prestigioso bajo Alex Esposito, da vida a Il conte di Walter. Gianluca Buratto, otro de los artistas internacionales estrechamente vinculado a Les Arts, es Wurm. Completa el sexteto principal la mezzosoprano rusa Maria Barakova (Federica).

Les Arts estrenará la ópera 'Luisa Miller' el próximo 10 de diciembre, con funciones adicionales los días 13, 17, 20 y 22. Las entradas para la ópera de Verdi se pueden adquirir a través de los diferentes canales de venta del teatro: taquillas, la línea de venta 96 197 59 00 y la web oficial de Les Arts.