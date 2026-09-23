Sira Rego muestra "indignación" ante el desahucio de Maricarmen en Madrid: "Puede que sea legal, pero no es legítimo"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en una visita a Sagunt (Valencia) - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha considerado que el desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años del distrito de Retiro, en Madrid, de la vivienda en la que reside desde hace 70 años, no es "legítimo", al tiempo que ha cargado contra la decisión judicial que dice "que se debe ir de su casa para que un fondo buitre haga negocio" con esta misma y contra los partidos que han convertido la vivienda en un "elemento de especulación". "Puede que sea legal, pero no es legítimo", ha clamado.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este miércoles tras realizar una visita institucional a Sagunt (Valencia), desde donde ha mostrado su "solidaridad e indignación" ante esta situación y ha lamentado "profundamente" que finalmente se esté ejecutando este desahucio. "Como sociedad, tenemos que estar profundamente conmovidos y con mucho dolor por estas cosas que están sucediendo", ha reflexionado.

No obstante, ha sostenido que existen "distintas responsabilidades" y ha abogado por "empezar a señalarlas". "Uno de los problemas más graves que tiene nuestro país es la cuestión del acceso a la vivienda. En nuestro país hay fuerzas políticas que han decidido convertir la vivienda en un negocio, en un elemento de especulación. Y puede que sea legal, pero desde luego claramente no es legítimo", ha argumentado.

A su juicio, "no es legítimo desahuciar a una mujer de 87 años": "Algo estamos haciendo mal como sociedad cuando no somos capaces de parar un desahucio de esta naturaleza. Cuando se está poniendo por delante del derecho de una mujer a tener una vivienda digna el derecho a la propiedad de un fondo buitre y de los especuladores. No hay derecho. Hay que cambiarlo todo para que esto deje de ser así".

En este punto, ha incidido en que el grupo parlamentario Sumar, como fuerza "minoritaria" del Gobierno de España, "lleva iniciativas al Consejo de Ministros que no salen adelante porque no tenemos una correlación de fuerzas favorable", ha lamentado.

Y ha apuntado: "En el Congreso de los Diputados hace apenas unos días hay responsables que han votado en contra de la propuesta de ley que evitaba el desahucio de esta mujer. Hay grupos políticos que se han abstenido, también son responsables".

QUE CADA UNO MIRE "LA RESPONSABILIDAD QUE TIENE"

Con ello, ha emplazado a que "cada uno" mire "la responsabilidad que tiene a la hora de tomar decisiones, porque influyen en la vida cotidiana de muchísimas personas". "No hay derecho a que se desahucie a una mujer de 87 años con una discapacidad y que haya una orden de un juez que diga que se debe ir de su casa para que un fondo buitre haga negocio con su casa", ha insistido.

La ministra también ha defendido que no hay "derecho a que haya toda una generación de jóvenes que no pueden plantearse emanciparse y tener un proyecto de vida". "Es una urgencia democrática en nuestro país. Basta ya de especulación con la vivienda", ha clamado.

DECRETO LEY DE VIVIENDA AL CONSEJO DE MINISTROS

En todo caso, ha garantizado que desde Sumar harán "todo lo posible" para que el Real Decreto Ley de Vivienda vaya al Consejo de Ministros mientras en el Congreso seguirán planteando otras medidas.

"Aquí hay responsabilidad de cada nivel de gobierno, aquí hay responsabilidades de comunidades autónomas, ayuntamientos y Gobierno. Hay responsabilidad del legislador, hay responsabilidad del Congreso con esos diputados que señalan que es un problema la vivienda pero que luego votan lo que votan. Y hay responsabilidad de todo el mundo, es decir, es una cuestión compartida a todos los niveles", ha dicho.

Por último, ha insistido en afirmar que están "indignados, dolidos como sociedad", pero también en "señalar la responsabilidad que tiene cada fuerza política y cada nivel de gobierno".