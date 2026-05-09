Un sistema inteligente localiza fugas de agua en tiempo real con fibra óptica e inteligencia artificial

Archivo - Imagen de una fuga de agua - POLICÍA LOCAL DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Un equipo en el que participan investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha ideado un nuevo sistema para la monitorización inteligente de redes de agua que permite detectar y localizar en tiempo real fugas, infiltraciones, intrusiones o daños estructurales en tuberías.

Desarrollado en el marco del proyecto Adriatico, el sistema combina sensores de fibra óptica distribuida con modelos de inteligencia artificial y técnicas de computación on-edge. La integración de estas tecnologías permite analizar de forma continua grandes volúmenes de datos directamente en la propia infraestructura, sin necesidad de enviarlos a servidores centrales, tal como ha señalado el centro universitario en un comunicado.

"El sistema utiliza señales generadas por sensores de fibra óptica a lo largo de la red de agua. A partir de estos datos, modelos de aprendizaje profundo identifican patrones asociados a distintos tipos de eventos, lo que facilita una monitorización precisa y automatizada en los propios equipos instalados en la red", ha explicado Adrián Colomer, investigador del CVBLab-HumanTech de la UPV.

Entre sus aplicaciones, puede emplearse para la detección de fugas en redes de abastecimiento, la monitorización de sistemas de saneamiento, el control de intrusiones en infraestructuras críticas y el mantenimiento predictivo de instalaciones hidráulicas. Todo ello contribuye a optimizar la gestión del ciclo integral del agua en entornos urbanos y agrícolas.

Entre sus principales ventajas destacan la monitorización continua de decenas de kilómetros de canalizaciones de agua con un único sistema de sensado distribuido, la reducción de costes de mantenimiento, la alta precisión en la detección de anomalías y la mejora de la sostenibilidad mediante la reducción de pérdidas de agua.

Este desarrollo ha sido posible gracias a un equipo técnico multidisciplinar con un alto nivel de experiencia en inteligencia artificial, análisis de datos y sensórica de fibra óptica de alta precisión, formado por el grupo CVBLab-HumanTech y las empresas Fibsen y Artikode Intelligence.

LOCALIZACIÓN PRECISA

Uno de los principales resultados del proyecto es la capacidad de los modelos desarrollados para detectar y localizar con exactitud las anomalías, aprovechando la alta sensibilidad y precisión de los sensores de fibra óptica para identificar el punto concreto de la tubería donde se produce el problema.

Además, los modelos permiten diferenciar entre distintos tipos de eventos, como fugas, vibraciones externas o manipulaciones, y reducir el número de falsas alarmas.

"Esto resulta fundamental para gestionar el problema y permite priorizar la intervención en los casos más críticos, como las pérdidas de agua. Además, permite realizar el análisis en tiempo real directamente en campo, lo que reduce el volumen de datos transmitidos y mejora la eficiencia y escalabilidad del sistema en grandes infraestructuras", ha destacado Luis Romero, CTO de Fibsen.

Este nuevo sistema ha sido validado en entornos reales y puede adaptarse a diferentes condiciones, como variaciones en el terreno, el diámetro de las tuberías o la configuración de la red.

"Esta flexibilidad facilita su integración en infraestructuras existentes. Nuestro siguiente objetivo es validarlo en condiciones operativas reales y la integración de la tecnología en soluciones comerciales", ha concluido Ana Martín, CEO de Artikode Intelligence.

El proyecto ha sido Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.