La situación de la vivienda centra las iniciativas de PP, PSPV y Compromís en el pleno de Les Corts de la próxima semana

Junta de síndics, este martes en Les Corts - José Cuéllar / CORTS

VALÈNCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El problema de la vivienda centra las iniciativas que el PP, el PSPV y Compromís llevarán al pleno de Les Corts de la próxima semana, mientras que Vox pondrá el foco nuevamente en la "saturación de los servicios públicos" provocada supuestamente por la inmigración ilegal, según han avanzado este martes desde los distintos grupos en rueda de prensa tras la junta de síndics, que ha fijado el orden del día de esta sesión.

De un lado, José Muñoz (PSPV), que había solicitado celebrar un pleno extraordinario y monográfico sobre la situación de la vivienda en la Comunitat Valenciana, ha hecho hincapié en que todos los grupos centrarán sus iniciativas en este tema salvo Vox. También ha cargado contra el Consell por haber incrementado el precio del módulo de las viviendas de protección pública (VPP) y ha criticado que estas sean ahora "más caras" gracias al gobierno del PP.

A su juicio, "no tiene sentido" que las VPP se sitúen entre los 250.000 y los 300.000 euros, unas cantidades a las que las familias con necesidad de acceso "evidentemente no llegan", ha advertido. Dicho esto, ha reclamado al Gobierno valenciano que elimine esta subida de los precios.

Paralelamente, ha reprochado al PP, Vox y Junts que votaran en contra en el Congreso de los dos decretos del Gobierno y ha instado al líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, a exponer "cuál va a ser su programa" en materia de vivienda "si hipotéticamente llegara" a La Moncloa tras las elecciones generales del 29 de noviembre. Muñoz ha incidido en que la campaña electoral "también va de derechos materiales, de dos modelos de país", y ha defendido que el del PSOE pone "por delante" a las personas.

Respecto al pleno de la próxima semana, Muñoz ha hecho hincapié en el hecho de que la que fuera jefa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante, María Pérez-Hickman, manifestara en el juzgado durante su declaración como investigada en la causa de Les Naus que en 2022 le comunicó al vicealcalde Manuel Villar que sus hijos estaban inscritos en la cooperativa y que finalmente resultaron agraciados con pisos, algo "muy grave" para los socialistas. "De todo esto queremos hablar", ha indicado.

Así, los socialistas quieren poner sobre la mesa el hecho de que el PP "se quede" viviendas de protección pública en un contexto en el que "hay poca vivienda" de esta tipología en el mercado. Por ello, preguntarán al Consell si ha iniciado ya los trámites para recuperar las viviendas del residencial Les Naus "adjudicadas de manera ilegal" a cargos y familiares del PP.

LEY DEL SUELO Y MAZÓN

Por su parte, Compromís también llevará al pleno una proposición no de ley (PNL) sobre vivienda, a la vez que preguntará al Consell sobre las listas de espera sanitarias y cuestionará sobre la "prisa tan urgente" del Gobierno valenciano a la hora de tramitar la nueva Ley del Suelo, ha adelantado el síndic de la coalición, Joan Baldoví.

Además, Compromís ha advertido en la junta de síndics de este martes de que uno de los plenos previstos para noviembre --el de la semana del 23 al 27-- coincide con la campaña electoral de las elecciones generales del 29N, pero desde el PP han contestado, según Baldoví, que esta circunstancia "no afectaría al normal funcionamiento de Les Corts". "Esperemos que así sea, porque las especialidades del PP con la complicidad de Vox es la de robar debates en estas Corts", ha lamentado.

La coalición también ha protestado por el hecho de que en "todo el mes" de octubre "solo se reunirán dos comisiones", que por reglamento todas se deberían reunir una vez al mes. "El señor --Carlos-- Mazón, un mes más cobrando 600 euros y pico sin ejercer de portavoz de una comisión", ha criticado Baldoví.

El PP designó en diciembre del pasado año al 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón como portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Reglamento del parlamento valenciano, una posición que tiene un complemento de 8.879,78 euros anuales (634,27 euros mensuales y 1.268,54 de pagas extraordinarias), según lo establecido en las retribuciones de los diputados. Esta comisión no se reúne desde octubre de 2020.

LA "EXCUSA" DE SÁNCHEZ PARA CONVOCAR ELECCIONES

Mientras, Nando Pastor (PP) ha resaltado que el pleno de la próxima semana estará "cargado" de iniciativas relacionadas con la vivienda y ha aprovechado para afirmar que este asunto "nunca fue la razón por la que Pedro Sánchez convocó elecciones", sino que fue "la excusa" para que el PSOE "no llegue imputado por financiación ilegal a la campaña electoral" ni para que "sepamos más de --el expresidente José Luis Rodríguez-- Zapatero y sus joyas, que hay bastante más que saber".

Además, ha reprochado tanto al PSOE como al PSPV, la federación "más 'sanchista' de España", que no hayan "dado un palo al agua" durante el tiempo que han gobernado "aquí y allí", en referencia a la Comunitat Valenciana y España. "Han tenido competencias los de aquí y los de allí y durante ocho años ni unos ni otros han dado un palo al agua", ha repetido.

Por ello, ha pedido a los socialistas que no acudan ahora "a dar lecciones y pedir explicaciones al resto" porque eso retrata su "cinismo e hipocresía". "No es un mantra, es la definición de su balance", ha subrayado Pastor, que ha insistido en que el Botànic "construyó cero viviendas en cualquiera de las modalidades" e "hinchó a impuestos a la gente". Y ha afeado al PSPV que critique el incremento del precio de los módulos de las VPP cuando con el Botànic "pasó de 1.800 a 2.400 euros, un 30% más".

Frente a ello, ha sacado pecho de que el actual Consell en tres años ha puesto en el mercado 6.000 viviendas y ha impulsado el Plan Vive, al que se han acogido 320 ayuntamientos, "85 de ellos gobernados por el PSPV". Y ha defendido que la nueva Ley del Suelo reserva un 50% de la edificabilidad residencial a vivienda protegida. "Que den ellos explicaciones y, cuando las hayan dado, escucharemos gustosamente las lecciones de la izquierda, nunca antes", ha avisado el portavoz 'popular'.

LEY FORESTAL E INMIGRACIÓN ILEGAL

Por otra parte, Compromís ha preguntado en la junta de síndics si se va a solicitar informe al Consell Jurídic Consultiu (CJC) sobre la ley forestal ante las posibles "contradicciones" con la normativa estatal y la europea y para evitar "litigios en el futuro". Pero la respuesta "ha sido un no rotundo", ha lamentado Baldoví. Sobre este asunto, Nando Pastor (PP) ha ironizado con esta "brillante idea" y ha reprochado a la coalición que pida "para los demás lo que no hizo nunca" cuando gobernaba.

Mientras, Vox centrará sus iniciativas del pleno de la próxima semana en la "saturación de los servicios públicos" provocada por la "entrada masiva de inmigrantes ilegales". Su síndic, José Mª Llanos, ha cargado contra el PSPV por solicitar un pleno monográfico sobre vivienda: "Demuestran sus miserias, las cero viviendas construidas en ocho años en la Comunitat Valenciana" por el Botànic y "el desastre de la vivienda en toda España". La formación también interpelará al Consell sobre la creación de la Oficina de Arraigo y Retorno y la política migratoria, entre otras cuestiones.