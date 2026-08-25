SkyFest Benidorm cierra el ciclo de monólogos de comedia 'Lo Nunca Visto' con 'Acojonado', de Miguel Miguel

Miguel Miguel, en el SkyFest Benidorm - SKYFEST

ALICANTE, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El SkyFest Benidorm cierra el ciclo de monólogos de comedia 'Lo Nunca Visto' este jueves con 'Acojonado', el 'show' del monologuista y mago Miguel Miguel, en un espectáculo en el que recupera sus experiencias vividas.

El evento tendrá lugar de nuevo en el recinto SkyFest Benidorm, habilitado dentro de la Ciutat Esportiva Guillermo Amor, en un espacio "amplio y preparado para las grandes citas del verano en la costa alicantina", según ha indicado la organización del evento en un comunicado.

El recinto abrirá sus puertas a partir de las 20.00 horas y contará con ambientación musical y disyóquey antes del inicio del espectáculo, además de una "variada oferta gastronómica" en la zona de restauración al aire libre.

Así, Miguel Miguel tratará de mostrar la mezcla de lo vivido, lo que se vive en el presente y lo que queda por vivir después de los 40, con las principales consecuencias de esta edad. Así, el 'show' habla de la mala suerte, de los problemas que la gente tiene ahora y los que había antes.

De esta manera, el monologuista lleva a SkyFest Benidorm una propuesta diseñada con "originalidad", donde "la improvisación y la participación activa de los asistentes aseguran que cada función sea completamente única".