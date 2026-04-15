El Skyline Benidorm Film Festival 2026 arranca este sábado con la gala inaugural

Skyline Benidorm Film Festival - SKYLINE BENIDORM FILM FESTIVAL

ALICANTE, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La décima edición del Skyline Benidorm Film Festival 2026 dará a las 19.00 horas de este sábado el pistoletazo de salida con un arranque "marcado por el talento, los estrenos y el encuentro con el público", señala el Ayuntamiento de Benidorm (Alicante) en un comunicado.

La edición de este año se prolongará hasta el 25 de abril y volverá a convertir a la ciudad en "punto de referencia del cortometraje". El Centro Cultural será el escenario que acoja la gala inaugural, durante la que se entregará el Premio Skyliner al actor alicantino Fele Martínez y se estrenará el cortometraje 'Quemar al padre', de Rafa Piqueras. La proyección contará con la presencia de parte de su equipo artístico, entre el que están las actrices Empar Ferrer y Mireia Pérez, así como el cartelista Assad Kassab.

Jaime Jesús Pérez, concejal de Cultura, ha incidido en lo "acertado" del premio, ya que, según ha destacado, "Fele Martínez tiene una carrera sólida y versátil y es uno de los nombres más reconocidos del audiovisual español".

Además, ha subrayado que el actor "cuenta con una trayectoria que combina largometraje, televisión y teatro y mantiene una conexión real con el ecosistema de festivales".

Por su parte, la directora del certamen, Beatriz Hernández, ha subrayado la "energía" con la que arranca esta décima edición: "Empezamos con una gala muy potente y con un fin de semana que concentrará mucho talento, pero lo más importante es que mantenemos ese ritmo durante toda la semana".

PROGRAMACIÓN

El domingo continuará la programación con dos citas destacadas que "consolidan" dicho arranque. Por un lado, la charla-vermú 'El actor frente al mar', presentada por Carles Francino, que charlará con Fele Martínez en un encuentro abierto con el público. La actividad sirve, además, como "antesala" del Altafulla International Film Festival, "cuya segunda edición se presentará durante el festival", ha explicado el consistorio.

El mismo domingo, el festival abrirá también su espacio para el largometraje con la proyección de 'Cel meu, infern teu', del director benidormense Alberto Evangelio, dentro del ciclo 'En ocasiones veo largos'. La sesión contará con la presencia de Sandra Cervera, Tania Fortea y Víctor Palmero, galardonado con el Premio Lola Gaos por su papel en la película y también integrante del reparto de 'Quemar al padre'.

Tras el fin de semana, el certamen desplegará una programación intensa durante toda la semana, con secciones oficiales, encuentros con equipos, actividades paralelas y "una clara apuesta por la industria a través de Prisma, su espacio profesional", que reunirá a cineastas, productores y programadores en sesiones de 'networking', presentaciones y encuentros 'one to one' entre el 22 y el 24 de abril.

Hernández también ha resaltado que la "dimensión internacional" será "otro de los ejes de esta edición", con México como país invitado y "una programación específica que refuerza los vínculos entre ambas cinematografías, tanto en pantalla como en el ámbito profesional".

"Skyline es un festival que ha crecido mucho en estos diez años, pero lo importante es cómo lo ha hecho: ampliando su mirada y conectando programación, industria y público. Esta edición resume muy bien ese recorrido", ha añadido Hernández.

El certamen cinematográfico mantendrá, asimismo, el "compromiso con la accesibilidad, la formación de públicos y las actividades paralelas, con propuestas que amplían la experiencia más allá de las proyecciones", resalta el Ayuntamiento.

Toda la programación, horarios y actividades pueden consultarse en la web oficial del festival, donde el público puede acceder al detalle completo de una edición que arranca este sábado y que "promete una semana repleta de cine y encuentros", ha concluido.