La socialista Ana María González, alcaldesa de Llaurí, ocupará el escaño que deja libre Ábalos en el Congreso

Ana María González, alcaldesa de Llaurí - CV DE GONZÁLEZ HERDARO

VALÈNCIA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Llaurí (Valencia), Ana María González Herdaro, será quien ocupe el escaño del Congreso que deja libre el exministro socialista José Luis Ábalos al haber presentado este miércoles su renuncia, según han confirmado a Europa Press fuentes socialistas.

González Herdaro, que es militante del PSOE desde 1995, es actualmente alcaldesa de Llaurí y revalidó la alcaldía en 2023 tras ocho años como primera edil.

Licenciada en Derecho por la Universitat de València, concurrió en el séptimo puesto de la candidatura del PSOE a las elecciones generales de 2023, de modo que es la siguiente en la lista del PSOE por Valencia y, a la espera de la confirmación de la JEC, ha avanzado su intención de tomar posesión del acta de diputada.

Se da la circunstancia de que en 2021 fue condenada a pagar una multa de 960 euros y a ocho meses de retirada del permiso de conducir por conducir ebria --con una tasa superior a los 0,6 miligramos de alcohol--, lo que le supuso entonces la apertura de un expediente informativo por el PSPV.

Actualmente es asesora del Grupo Socialista en la Diputación de Valencia, que capitanea el alcalde de Mislata y líder provincial del PSPV, Carlos Fernández Bielsa, y secretaria general del PSPV de Llaurí, además de responsable de Política Autonómica y de apoyo a los grupos en la oposición y es también miembro del comité nacional. Con anterioridad, ha formado parte de la CEC Ribera Baixa y de la Ejecutiva del PSPV.

El PSPV-PSOE obtuvo cinco diputados por la provincia de Valencia en las elecciones de julio de 2023, uno más que en la anterior legislatura. La lista ya corrió al dejar el acta la ministra y actual secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, y ocupó su puesto el líder de Juventudes Socialistas, Víctor Camino.