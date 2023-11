Los socialistas abandonan el Pleno del Ayuntamiento de Castelló antes del debate de la propuesta contra la amnistía

CASTELLÓ, 17 Nov. (EUROPA PRESS) - -

Los concejales del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Castelló han abandonado este viernes el Pleno extraordinario convocado por PP y VOX antes de que se comenzara a debatir la propuesta de acuerdo "en defensa de la igualdad de todos los españoles" y en contra de la ley de amnistía, que ha sido aprobada con los votos a favor del equipo de gobierno y en contra de Compromís, que ha presentado una enmienda a la totalidad que ha sido rechazada.

La portavoz de los socialistas, Patricia Puerta, ha indicado que su grupo considera que esta sesión plenaria "no cumple con lo establecido en el reglamento orgánico del Pleno, al no tratar temas de competencia municipal" por lo que "no va a ser partícipe de la instrumentalización política que PP y VOX están haciendo de este ayuntamiento".

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha respondido al abandono del Grupo Socialista que a ella también le daría "vergüenza" tener que defender "lo indefendible", "ya que el acuerdo de Sánchez es nefasto para los españoles y castellonenes, que les pagan a ustedes por debatir".

"Ustedes verán cómo quieren pasar a la historia, es decir, como los que se levantan para no defender la igualdad de los españoles y la separación de poderes. Así es como el Grupo Socialista ha decidido pasar a la historia, no queriendo debatir y no queriendo asumir las consecuencias que puede tener este pacto entre Sánchez y los separatistas para los castellonenes, que serán nefastas", ha apuntado Carrasco.

El portavoz de VOX en el Ayuntamiento, Antonio Ortolá, ha asegurado que entiende que a los socialistas "les moleste la celebración de este pleno, pues es para sonrojarse quedarse aquí tras el golpe de Estado consumado ayer".

"EL ESTADO DE DERECHO ENTRÓ EN LA UCI"

Según ha indicado, ayer el Estado de derecho "entró en la UCI como un anciano de 90 años". "La ley de amnistía, las concesiones al PNV, la promesa de referéndum de independencia y las leyes comunistas vienen a derogar nuestro Estado de derecho", ha apuntado Ortolá.

"A los socialistas les digo que serán usados por Sánchez mientras los necesite y luego serán tirados a la basura de la historia. Vox levantará la voz en las instituciones, en los tribunales y en la calle hasta que se restablezca el orden constitucional y la igualdad entre todos los españoles, España no se vende tan fácil", ha dicho.

El portavoz del equipo de gobierno, el 'popular' Vicent Sales, ha asegurado que, en democracia, "la valentía no es levantarse y hablar como han hecho los socialistas, sino sentarse y escuchar". "La ley de amnistía supone la ruptura de los principios constitucionales de igualdad, seguridad jurídica y separación de poderes", ha añadido.

Sales se ha preguntado si "piensan los socialistas que eso no interesa a la gente de Castellón". "Creo que es competencia de este ayuntamiento y de todos", ha subrayado el 'popular', quien considera que "Sánchez y PSOE no han puesto ningún límite al precio abusivo que les han impuesto".

"La amnistía es anticonstitucional y lo saben todos, y lejos de contribuir a la concordia, provoca discordia, deja al Estado indefenso y no es aceptable que una persona controle todos los poderes, pues eso es puramente involución", ha señalado.

El diputado de Compromís Pau Sancho ha defendido la enmienda a la totalidad presentada por su grupo, en la que, entre otras cuestiones, se instaba al PP a reconocer los resultados electorales y a volver al marco constitucional, así como a los partidos políticos a respetar la separación de poderes y "no tratar de impedir la amnistía por la vía judicial", mientras que condenaba las acciones violentas "perpetradas por grupos fascistas en los últimos días".

Según ha explicado, Compromís no estaba de acuerdo con la celebración del Pleno, "pues está montado sobre una falacia, es contra una investidura legítima, contra los resultados electorales".

"Castelló somos una sociedad dialogante y la gente no entiende esta crispación, incluso la justificación de la violencia en algunas manifestaciones, manifestaciones violentas que están promovidas por gente de este gobierno, como el concejal de Seguridad. Hacemos un llamamiento a volver a la política, pues estamos preocupados porque estamos escuchando mucho ruido por parte de una derecha que no acepta los resultados electorales y pone en riesgo la credibilidad de las instituciones", ha añadido.

Según ha manifestado, este Pleno "es una instrumentalización del Ayuntamiento, que no tiene que ver con las necesidades y problemas de la gente de Castelló". "Ante todo esto, solo hay un silencio, el de nuestra alcaldesa frente a los recortes de la Generalitat, frente a los impagos a entidades del tercer sector, y ante la paralización de la construcción del nuevo Hospital General de Castelló", ha subrayado el representante de Compromis, quien considera que estos "silencios" solo demuestran "que es primero presidenta del PP y luego alcaldesa de Castelló".

En el turno de réplica, el portavoz de VOX ha recordado que es concejal de Seguridad, pero también de VOX, y ha indicado que ha animado a la gente a movilizarse y manifestarse "de forma pacífica". "Estos días en Ferraz se ha detectado que el grupo de encapuchados violentos son infiltrados de grupos de izquierdas", ha dicho Ortolá.

"Al más puro estilo comunista han conseguido un régimen comunista haciéndose eco de una constitución democrática. No vamos a consentir ese comunismo separatista, estaremos siempre al lado de la ley y cuando los señores socialistas se retracten de los pactos que ha hecho Sánchez, a lo mejor me pienso si dimito, que va a ser que no", ha sentenciado.

Por su parte, Vicent Sales ha criticado que "las condenas de personas condenadas por las máximas instituciones jurídicas del país queden borradas solo porque esos votos le hacen falta al alguien para ser presidente del Gobierno. Hemos de impedir esa vergüenza que está a punto de producirse", ha apuntado.

La alcaldesa, Begoña Carrasco, ha contestado a las acusaciones de Compromís señalando que el gobierno municipal "siempre va a estar en defensa de la Constitución y, con los acuerdos de Sanchez, no está garantizada la igualdad de los españoles, ni la separación de poderes. Siempre estaremos en defensa del estado de las autonomías, y con los acuerdos de Sánchez ese equilibrio territorial no está garantizado".

EJERCICIO DE REFLEXIÓN

Carrasco ha lamentado que al PSOE "le haya sentado tan mal perder las elecciones. Es un ejercicio de reflexión que tendrá que hacer en clave interna", pero -ha dicho- "miles de personas salieron a la calle en una concentración histórica para gritar 'no en mi nombre y no a la amnistía'". "Les puede parecer normal que un prófugo de la justicia vuelva atancando a los jueces y negociando privilegios, pero a muchos españoles no se lo parece, y esto es lo que tienen que escuchar, les guste o no a socialistas y Compromís", ha resaltado.

La alcaldesa ha argumentado la legitimidad para convocar este Pleno, "que es tan legítimo como cualquier otro". "Solo hemos hecho uso de nuestros derechos, y lo hemos convocado porque en este salón reside el derecho de la voluntad de los castellonenses, y lo que han decidido Sánchez y los separatistas afecta a todos los castellonenses porque están en juego sus oportunidades", ha añadido.

"Vamos a alzar la voz en todas las instancias para que Castelló esté en el mapa y que el voto de los castellonenses valga lo mismo que el voto del resto de españoles", ha concluido.