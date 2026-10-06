La Sociedad Filarmónica de Valencia inicia su 114 temporada con una programación "variada y de calidad"

Archivo - La SFV en imagen de archivo. - SOCIEDAD FILARMÓNICA DE VALENCIA - Archivo

VALÈNCIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Filarmónica de Valencia (SFV) inicia su temporada 2026-2027, la número 114 de su historia, con una programación que mantiene las señas de identidad que han acompañado a la institución durante más de un siglo: "una cuidada selección de intérpretes y formaciones, la variedad de repertorios y formatos y el compromiso con la música de cámara y la música en directo".

A lo largo de la nueva temporada, la Sociedad Filarmónica volverá a ofrecer al público valenciano la oportunidad de descubrir diferentes repertorios, formaciones e intérpretes, combinando obras conocidas con propuestas menos habituales y músicos de distintas generaciones y procedencias, según ha indicado la SFV en un comunicado.

La temporada comienza el 7 de octubre con el violinista Javier Comesaña y el pianista Enrique Lapaz, en un programa que reúne obras de Falla, Stravinsky, Poulenc y Ravel. Les seguirá el pianista Jean Paul Gasparian, con un recital dedicado a Chopin y Liszt. Durante el primer trimestre pasarán también por la programación el Cuarteto de los Trondheim Soloists, con Notas de Noruega, el Trío Concept, la soprano Minerva Moliner junto al pianista Alejandro Picó-Leonís y el dúo formado por el violonchelista Aurélien Pascal y el guitarrista Raphaël Feuillâtre, entre otras propuestas.

Junto a su actividad concertística, la Sociedad Filarmónica continúa adaptándose a los nuevos tiempos e incorporando iniciativas que amplían su relación con la sociedad valenciana. Esta temporada refuerza su dimensión educativa y divulgativa a través de proyectos como el curso de música de La Nau Gran de la Universitat de València y el acuerdo con el IES Ferrer i Guàrdia.

Asimismo, se mantienen las conferencias y encuentros previos a los conciertos, de la mano de Javier Aloy, que permiten al público acercarse a las obras, los compositores y los propios intérpretes antes de cada cita.

Con 114 temporadas de actividad, la Sociedad Filarmónica de Valencia continúa desarrollando una labor de difusión de la música de cámara basada en la continuidad de su programación, la diversidad de sus propuestas y la relación cercana entre intérpretes y público.

Una trayectoria que mantiene vigente su propósito de acercar la música en directo a nuevas generaciones de aficionados, ofrecer repertorios diferentes y seguir siendo un espacio de encuentro entre músicos y público.

Más allá de la programación, la Sociedad Filarmónica de Valencia continúa defendiendo el valor de la música en directo como "experiencia cultural" y como "punto de encuentro entre intérpretes y público".

Su vocación, sostenida a lo largo de más de un siglo de actividad, es seguir haciendo de Valencia una ciudad abierta a los grandes intérpretes y al repertorio camerístico, al tiempo que mantiene un vínculo estrecho con su público y con la tradición musical valenciana.

Las personas interesadas en conocer la programación completa de la temporada, así como en formar parte de la Sociedad Filarmónica de Valencia, pueden consultar toda la información y asociarse a través de www.sfilarmonicavalencia.com.