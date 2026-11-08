Sofocan un incendio en una vivienda en Albalat de la Ribera, sin daños personales

Sofocan un incendio en una vivienda de Albalat de la Ribera (Valencia) - CONSORCIO BOMBEROS VALENCIA

VALÈNCIA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han sofocado este domingo un incendio declarado a primera hora de la mañana en una vivienda de la localidad de Albalat de la Ribera, que no ha provocado daños personales.

Los hechos han ocurrido en la calle Mare de Déu dels Àngels y el aviso se ha recibido a las 8.13 horas y por parte del cuerpo provincial se han movilizado tres dotaciones de Alzira y Cullera, con sargento de Alzira y jefe de sector.

El incendio ha afectado a una vivienda situada en la segunda planta de un edificio de tres alturas. El fuego se encontraba totalmente desarrollado en la llegada de los efectivos, pero no ha habido ninguna persona afectada. El fuego se ha dado por extinguido a las 9.25 horas.