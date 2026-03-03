Solanes abre un "proceso de escucha" ante la segunda vuelta de las elecciones al Rectorado de la UV

La catedrática Ángeles Solanes. - CANDIDATURA ÁNGELES SOLANES.

VALÈNCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata a rectora de la Universitat de València (UV) Ángeles Solanes ha considerado, tras la celebración este martes de la primera jornada electoral en la que ninguno de los aspirantes ha logrado la mayoría absoluta, que la comunidad universitaria "nos ha lanzado un mensaje: tenemos que seguir". Por ello, ha asegurado que, de cara a la segunda vuelta que se desarrollará el próximo 12 de marzo, abre un "proceso de escucha".

Así lo ha manifestado la catedrática de Filosofía del Derecho, la segunda aspirante más votada por detrás de Juan Luís Gandía. Los otros dos candidatos, Carles Padilla y Fran Ródenas han quedado fuera de la carrera por convertirse en rector de la Universitat. Por tanto, Gandía y Solanes participarán el 12 de marzo en una segunda vuelta para dirimir quién sucederá como máximo responsable de la UV a Mavi Mestre.

La candidata ha expresado su deseo de que "seguir poniendo a las personas en el centro". "Iniciamos ahora en esta segunda vuelta un proceso de escucha, de gobernanza democrática participativa con todas las personas para seguir haciendo juntos una mejor universidad", ha aseverado.

"ACTO DE GENEROSIDAD"

Ha incidido en su reconocimiento a todos los compañeros candidatos por su "acto de generosidad y de servicio público a la universidad". "Felicitarlos porque, cada uno con sus resultados, lo que queremos es el mejor para nuestra universidad", ha asegurado.

Solanes también ha mostrado su "agradecimiento muy especial" a su equipo y a aquellas personas que le ha dado su apoyo y los que no y "han lanzado el mensaje de que tenemos que continuar trabajando y escuchando".