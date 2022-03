Soler lamenta la infrafinanciación y pide buscar un "punto de encuentro" para que todas las CCAA "salgan beneficiadas"

VALÈNCIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha vuelto a lamentar este viernes la infrafinanciación a la que está sometida la Comunitat Valenciana, al dar cuenta de la liquidación del presupuesto de la Generalitat de 2021, y ha reclamado buscar un "punto de encuentro" en esta cuestión para que todas las autonomías salgan beneficiadas. Para la Generalitat Valenciana, ha dicho, "sería un fracaso seguro no intentarlo; no estamos dispuestos a no intentarlo".

Así, ha defendido que la Generalitat ha hecho una propuesta "solvente, rigurosa y para todos" de la reforma del sistema, con las alegaciones que presentó en enero y que ahora el Ministerio tiene que recoger y hacer compatibles todas lo máximo posible. La propuesta valenciana, ha dicho, "no es solo para nosotros; queríamos que nuestros intereses se canalizaran a través de una propuesta multilateral; no tenemos miedo al debate, estoy convencido de que jugará a nuestro favor", ha sostenido, y ha abogado por "quitar el miedo a otras CCAA que consideren que nuestra propuesta les puede perjudicar".

A juicio de Soler, la liquidación presentada este viernes, refleja "el compromiso del Consell tanto con la recuperación económica, como con la protección del escudo social de los valencianos y valencianas; de la lucha contra la crisis sanitaria y en defensa de un estado del bienestar fuerte que sitúe a las personas por delante de todo, que proteja a los más vulnerables y garantice el principio de igualdad constitucional".

"Desde que llegamos al Consell nuestro principal objetivo fue garantizar un nivel de inversión en servicios fundamentales similares a los de la media española. No teníamos ni tenemos los recursos para hacerlo porque estamos infrafinanciados, pero no nos resignamos a ofrecer una sanidad, una educación y unos servicios sociales de peor calidad que en el resto de España, pero hoy ya podemos decir que tenemos un gasto social semejante al del resto de ciudadanos", se ha congratulado en la rueda de prensa.

"Este gobierno siempre ha tenido claro que entre una deuda legítima o la discriminación siempre optará por la primera opción", ha asegurado y ha hecho hincapié en los datos definitivos del esfuerzo del Consell frente a la covid-19, con 3.011,49 millones de euros "para proteger el sistema sanitario y socio-sanitario de nuestros ciudadanos y aumentar el apoyo al tejido productivo".

"TIEMPOS DIFÍCILES"

En esta línea, son "tiempos difíciles" para la economía y el conjunto de la sociedad, por estar aún saliendo de la pandemia y la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pero ha asegurado que la Generalitat hará "los esfuerzos que sean necesarios para que la liquidación del presupuesto 2022 también sea la liquidación del fortalecimiento del escudo social y del incremento a las ayudas al tejido productivo".

El conseller ha vuelto a lamentar que, un año más, los ingresos procedentes del sistema de financiación son "insuficientes para poder atender nuestras obligaciones", por lo que no se cansará de "denunciar la infrafinanciación crónica que une a toda la sociedad valenciana".

"Es hora de que las autonomías podamos analizar nuestras propuestas de reparto, buscar un punto de encuentro en el que todas salgamos beneficiadas y avanzar. Las alegaciones deben ser el punto de salida y no de destino de la reforma del modelo y por ello vamos a trabajar para quitar el miedo de todas las autonomías que consideran que la propuesta valenciana de población ajustada los perjudica", ha planteado. Soler ha defendido que las alegaciones de la Generalitat se han elaborado "desde el rigor y análisis técnico" y "son el punto de partida para el diálogo y el consenso".

"RESPIRACIÓN ASISTIDA"

En este contexto, y en relación con el resultado presupuestario no financiero, que se situó en 2021 en -2.042,52 millones de euros, fruto del crecimiento de los ingresos en un porcentaje menor al de los gastos, ha indicado que evidencian esa infrafinanciación y que la Comunitat Valenciana "no puede obtener más recursos por la vía de la respiración asistida que es el FLA". "Es hora de sustituir préstamos por financiación", ha exigido y de que "cinco millones de personas no estén maltratadas" por esta situación.

Sobre la liquidación, ha afirmado que no es momento de "hablar de triunfalismos" porque venimos de escenario de pandemia y la situación vuelve a ser incierta por la invasión rusa y los efectos derivados de los costes energéticos y provisión de material para las empresas, pero ha recalcado que la Generalitat, "en el peor momento económico y sociosanitario gestionó con eficiencia los recursos públicos y los datos así lo revelan".