Solo una de cada cuatro noticias de la televisión española sobre cambio climático trata sus causas, advierte un estudio

Maite Mercado - UV

VALÈNCIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los informativos televisivos españoles tratan el cambio climático desde una "asimetría" entre las causas, que aparecen con menor frecuencia --el 25%, solo una de cada cuatro--, que las consecuencias. Así, cerca del 90% de las noticias analizadas muestran al menos un impacto.

Así lo concluye un estudio realizar por personal investigador de la Universitat de València (UV), la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) publicado en adComunica. Revista Científica de Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación.

El trabajo también constata que, si bien tienen mayor peso las fuentes científicas que las políticas (más de la mitad), existe un déficit de voces ciudadanas, sociales, juveniles o educativas, lo que reproduce la imagen de un asunto gestionado "desde arriba".

"El desequilibrio entre la visibilidad de las consecuencias del fenómeno y la menor atención a sus orígenes y las medidas para mitigarlo o adaptarse afecta a la forma en que la ciudadanía interpreta la naturaleza del problema y su margen de acción", explica el estudio, cuya primera firmante es María Teresa Mercado, profesora del Departamento de Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación de la UV.

Además, la falta de contextualización de la crisis climática la presenta como si no tuviera agentes participantes o responsabilidades claramente identificables.

La visión ofrecida de los impactos es sobretodo puramente física o climática, de forma que atiende en menor medida a los efectos sociales, económicos o geopolíticos, y las soluciones, de mitigación o de adaptación están poco representadas (más de la mitad de las piezas informativas no hacen ninguna mención), concluye el trabajo en el que también participan Mª Gemma Teso (UCM) y Carlos Lozano (URJC).

Por categorías temáticas, un 34,8% de las piezas informativas seleccionadas tienen una perspectiva científica y técnica; un 17,1 %, un ámbito meteorológico; el 11,6% una vertiente política; mientras que la vertiente económica y de salud, un 8,5% cada una. Respecto al espacio, un 42,1% de las noticias lo hacen en un contexto local o regional; y un 21,3% desde una perspectiva estatal. Un 29,3% de las noticias tienen una perspectiva global, y solo un 7,3% son a escala europea.

Igualmente, la comprensibilidad de las noticias evidencia una limitada voluntad educomunicativa por parte de los informativos analizados. En este sentido, María Teresa Mercado explica: "Obviar las explicaciones debilita, por tanto, el potencial de los medios para contribuir a la alfabetización climática de la ciudadanía". Solo un tercio de las piezas, aproximadamente, presenta niveles aceptables de compresibilidad.

NEGACIONISMO CLIMÁTICO

Otro asunto analizado es el negacionismo climático, que solo aparece en algún caso, y vinculado a la intervención de un cargo público de extrema derecha.

"La reproducción de este tipo de declaraciones de forma descriptiva como meros testimonios sin un apunte crítico de refuerzo explícito de la evidencia científica lleva a la normalización del negacionismo", expone el trabajo.

La muestra seleccionada en este estudio es parte de la recogida por el Observatorio de la Comunicación del Cambio Climático con motivo de la elaboración del VI Informe sobre la comunicación de la crisis climática en España. Se analizaron una muestra de 1.658 piezas informativas procedentes de diferentes soportes mediáticos y de la red social X. Los filtros de búsqueda aplicados fueron las palabras clave cambio climático, calentamiento global, emergencia climática, efecto invernadero y crisis climática.

De las piezas incluidas en el VI Informe, el 16% son contenidos televisivos (264). De ellos se seleccionaron para este trabajo aquellas en que el cambio climático es la referencia o asunto principal en la información (164). Son 31 piezas de Cuatro, 27 de TV3, 21 de À Punt, 19 de Telecinco, 18 de La 1 de RTVE, 15 de Canal Sur, 14 de La Sexta, 10 de Antena 3, 6 de ETB y 2 de BTV. Las piezas se emitieron durante las semanas que empezaban el lunes 12 de febrero, 4 de marzo, 22 de abril, 7 de mayo y 17 de junio de 2024.