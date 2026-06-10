SOM Festival cierra el cartel de 2026 con la incorporación del artista barcelonés Hey Kid - SOM FESTIVAL

CASTELLÓ 10 Jun. (EUROPA PRESS) - -

SOM Festival ha completado oficialmente la programación de su edición 2026 con la incorporación de Hey Kid a la jornada del próximo 30 de julio, donde compartirá escenario con Siloé. Con este anuncio, el festival pone el broche final a un cartel que volverá a convertir el Real Club Náutico de Castellón en uno de los grandes espacios culturales del verano mediterráneo, según ha informado la organización en un comunicado.

La confirmación de Hey Kid llega además en un momento especialmente significativo para el artista. Tanto él como Siloé participaron el pasado fin de semana en los actos celebrados con motivo de la visita del Papa a Madrid, formando parte de una programación musical que reunió a algunos de los nombres más representativos de la nueva escena nacional y que volvió a poner de manifiesto la capacidad de ambos proyectos para conectar con públicos muy diversos.

En apenas unos años, Hey Kid se ha consolidado como una de las propuestas emergentes con mayor personalidad dentro del panorama musical español. Su combinación de pop contemporáneo, sensibilidad indie y una marcada vocación emocional le ha permitido construir una identidad propia y una comunidad de seguidores en constante crecimiento. Su incorporación complementa a la perfección la propuesta artística de Siloé, una de las bandas nacionales con mayor proyección de los últimos años gracias a una fórmula que fusiona pop, electrónica y folk desde una perspectiva contemporánea.

Más allá de esta última incorporación, SOM Festival cierra una programación que vuelve a destacar por su carácter abierto, ecléctico e intergeneracional. A lo largo de varias semanas, el público podrá disfrutar de propuestas tan diversas como Plácido Domingo, Pablo López, Sergio Dalma, Rosana, Siempre Así, Siloé, Los Delinqüentes o Iván Ferreiro, además de citas especiales dedicadas al humor como la velada con Los Morancos, la música remember y los espectáculos familiares con Rock en Familia.

Esta variedad artística constituye uno de los principales sellos de identidad del ciclo, que apuesta por reunir en un mismo espacio públicos, géneros y sensibilidades diferentes, construyendo una programación capaz de atraer tanto a grandes aficionados a la música en directo como a familias y visitantes que buscan disfrutar de una experiencia cultural completa durante el verano.

Con la incorporación de Hey Kid, SOM Festival da por cerrada una edición que reafirma su vocación de ofrecer una programación diversa, accesible y de calidad, consolidándose como un punto de encuentro para diferentes generaciones y una de las grandes citas culturales del verano mediterráneo.

SOM Festival se celebrará del 17 de julio al 8 de agosto en el Real Club Náutico de Castellón. El festival es una producción de Disparate Entertainment y Vibra Music y cuenta con la colaboración y el apoyo de Ayuntamiento de Castelló, Port Castelló, Diputación de Castellón y Generalitat Valenciana.