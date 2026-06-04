SOM Festival confirma a El Barrio como primer artista para la edición de 2027 - SOM FESTIVAL

CASTELLÓ 4 Jun. (EUROPA PRESS) - -

El Barrio será el primer artista confirmado del próximo año en el SOM festival, que actuará el 17 de julio en el Real Club Náutico de Castellón, protagonizando uno de los conciertos más esperados por el público del ciclo, según ha informado la organización en un comunicado.

La confirmación tiene además un significado especial dentro de la historia del festival. El artista gaditano ya formaba parte de la programación de la primera edición de SOM Festival, pero las adversas condiciones meteorológicas impidieron finalmente la celebración de aquella actuación. Ahora, varios años después, Castellón podrá por fin disfrutar de un encuentro largamente esperado entre uno de los artistas más queridos del panorama nacional y el público que se quedó entonces con ganas de verlo sobre el escenario.

Con una trayectoria consolidada a lo largo de tres décadas, El Barrio se ha convertido en una de las figuras más singulares y reconocibles de la música española. Su capacidad para fusionar raíces andaluzas, flamenco, rock y canción de autor ha dado lugar a un estilo propio que conecta con varias generaciones de seguidores y que le ha permitido mantener una relación especialmente cercana con su público a lo largo de toda su carrera.

A lo largo de estos años, el artista ha firmado algunos de los repertorios más exitosos de la música española reciente, encadenando giras multitudinarias y convirtiendo cada lanzamiento en un acontecimiento para miles de seguidores repartidos por todo el país. Su directo, caracterizado por la emoción, la cercanía y una fuerte conexión con el público, continúa siendo uno de los grandes atractivos de su propuesta artística.

La actuación de Castellón formará parte de la nueva gira que El Barrio iniciará en febrero de 2027 y que recorrerá diferentes ciudades españolas a través de un total de 18 conciertos. Dentro de este recorrido, SOM Festival será una de las paradas seleccionadas por el artista, convirtiendo la cita del 17 de julio de 2027 en una de las fechas señaladas de la programación cultural del verano en Castellón.

La inclusión del festival en este reducido itinerario refuerza además el posicionamiento de SOM como uno de los ciclos musicales de referencia del Mediterráneo. Con esta primera confirmación, SOM Festival comienza ya a construir la programación de su edición 2027, manteniendo su apuesta por una oferta cultural diversa y de calidad en un entorno único junto al Mediterráneo.

SOM Festival es una producción de Disparate Entertainment y Vibra Music y cuenta con la colaboración y el apoyo de Ayuntamiento de Castelló, Port Castelló, Diputación de Castellón y Generalitat Valenciana.