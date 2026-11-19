Som Festival confirma a Los Secretos para la edición de 2027 - SOM FESTIVAL

CASTELLÓ 19 Nov. (ERUOPA PRESS) - -

SOM Festival 2027 suma a su cartel a Los Secretos, una de las bandas imprescindibles de la historia del pop español. El grupo actuará el próximo viernes 30 de julio en el Real Club Náutico de Castellón con su nueva gira, 'Nada es como antes', según ha informado la organización en un comunicado.

Tras más de cuatro décadas de trayectoria, Los Secretos mantienen intacta su capacidad para conectar con varias generaciones a través de canciones que ya forman parte de la historia de la música española. Temas tan emblemáticos como 'Pero a tu lado' o 'Déjame' convivirán en directo con nuevas composiciones, en una gira que refleja la evolución de la banda sin renunciar a la esencia que la ha convertido en un referente del pop nacional.

Con esta incorporación, Los Secretos se convierten en el segundo nombre confirmado de SOM Festival 2027, tras el anuncio de El Barrio, que actuará el 17 de julio.

SOM Festival refuerza en su séptima edición su compromiso con Castellón y su identidad cultural, contando con el artista castellonense Ripollés como protagonista de la imagen de 2027, gracias a la cesión de su universo artístico.

El festival se celebrará en los meses de julio y agosto en el Real Club Náutico de Castellón. SOM Festival es una producción de Disparate Entertainment y Global Vibra Music y cuenta con la colaboración y el apoyo del Ayuntamiento de Castelló, Port Castelló, Diputación de Castellón y Generalitat Valenciana.