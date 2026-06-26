SOM Festival dará comienzo el 17 de julio con uno de los carteles más amplios y eclépticos de su trayectoria

Presentación de SOM Festival 2026 - SOM FESTIVAL

CASTELLÓ 26 Jun. (EUROPA PRESS) - -

SOM Festival, que se celebrará en el Club Náutico de Castellón del 17 de julio al 8 de agosto, ha presentado hoy su edición 2026. Con uno de los carteles más amplios y eclépticos de su trayectoria, reunirá música, cultura, gastronomía y ocio en una experiencia única frente al mar, según ha informado la organización en un comunicado.

La presentación ha contado con la participación de la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco; el presidente de la Autoridad Portuaria de Castelló, Rubén Ibáñez; y, en representación de la organización de SOM Festival, José Luis Iraaveda y Gonzalo Peña.

Durante el encuentro se han dado a conocer todos los detalles de una nueva edición que volverá a convertir Castellón en "uno de los grandes epicentros culturales del verano en la Comunitat Valenciana y en el arco mediterráneo".

Begoña Carrasco ha destacado que sobran los motivos para seguir apostando por el SOM Festival, primero porque es un ejemplo de la colaboración interstitucional con el Puerto y con el Real Club Nautico de Castellón; y también porque el SOM Festival -ha dicho- pone a la ciudad en el mapa nacional e internacional y "la gente puede ver y sentir lo que es Castellón, su gastronomía y lo mejor que tiene, que es su gente".

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha puesto en valor el impacto de este evento señalando que "citas como el Som Festival demuestran que el puerto es mucho más que un motor logístico; es también un gran dinamizador social, cultural y económico para el Grao y para toda la provincia".

"Nuestra meta es clara: abrir el puerto de par en par a la ciudadanía y ofrecer una programación diversa y de calidad. Con el Som Festival logramos que Castellón mire con orgullo al mar y potenciamos ese lazo que nos une con nuestros vecinos, haciendo del recinto portuario un punto de encuentro vivo y accesible para todos", ha manifestado Ibáñez.

"PROYECTO CONSOLIDADO"

Durante su intervención, José Luis Iraaveda ha destacado que SOM Festival "presenta mucho más que un cartel", que ha definido como un proyecto consolidado dentro del calendario cultural de la ciudad y como una herramienta de transformación territorial a través de la cultura. "Cuando apostamos por SOM no lo hicimos pensando únicamente en organizar conciertos, sino en seguir construyendo ciudad, atraer visitantes, generar actividad económica y proyectar Castellón hacia el exterior", ha señalado.

La edición 2026 presenta, además, uno de los carteles más amplios y eclécticos de su trayectoria, reafirmando la identidad del festival como un ciclo abierto a públicos y sensibilidades muy diversas, según la organización. La programación arrancará con Pablo López y contará también con artistas como Rosana, Sergio Dalma, Iván Ferreiro, Siloé, Los Delinqüentes, Siempre Así, Los Morancos y Plácido Domingo.

SOM volverá a reforzar además su carácter familiar e intergeneracional con propuestas como Rock en Familia, pensada para que pequeños y mayores compartan juntos la experiencia de la música en directo, así como con Tardeo Remember, una jornada dedicada a la nostalgia y la música de baile. El cartel se completa con Hey Kid, una de las voces emergentes con mayor proyección del panorama actual.

SOM Festival afronta su edición 2026 con el objetivo de seguir creciendo desde la calidad, reforzando la experiencia del público y manteniendo su compromiso con la cultura como motor de desarrollo y proyección para Castellón.