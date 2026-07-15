SOM Festival levanta el telón este fin de semana con Pablo López y Rosana

Archivo - Imagen de archivo de Pablo López - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

CASTELLÓ 15 Jul. (EUROPA PRESS) - -

SOM Festival inicia esta semana una nueva edición con un primer fin de semana protagonizado por dos de las voces más queridas del panorama musical español. El viernes 17 de julio, Pablo López será el encargado de inaugurar el ciclo, mientras que el sábado 18 llegará el turno de Rosana, que recala en Castellón dentro de la gira con la que celebra el aniversario de Lunas Rotas, el álbum que marcó el inicio de una de las trayectorias más reconocidas de la música en español.

El Real Club Náutico de Castellón volverá a convertirse durante las próximas semanas en un escenario donde la música en directo se funde con el Mediterráneo. SOM Festival propone una experiencia que trasciende el propio concierto, consolidándose como uno de los grandes ciclos culturales del verano en la Comunitat Valenciana, según ha informado la organización en un comunicado.

La inauguración el viernes 17 de julio correrá a cargo de Pablo López, uno de los artistas más destacados de la música española actual. El malagueño presentará un repertorio que recorrerá algunos de los grandes éxitos de su carrera, combinando la intensidad de sus composiciones con la cercanía que caracteriza cada uno de sus directos.

Al día siguiente, el sábado 18 de julio, Rosana tomará el relevo con una actuación muy especial dentro de la gira conmemorativa de Lunas Rotas, el disco con el que irrumpió en la escena musical hace tres décadas y que dio origen a canciones convertidas en auténticos himnos para varias generaciones. La artista canaria ofrecerá una noche cargada de emoción, repasando tanto los temas que marcaron el comienzo de su carrera como algunos de los grandes éxitos que la han acompañado desde entonces.

El arranque de SOM Festival marcará el inicio de varias semanas de programación en las que el ciclo reunirá en Castellón a nombres como Sergio Dalma, Plácido Domingo, Iván Ferreiro, Siloé, Delinqüentes, Siempre Así, Los Morancos, Hey Kid, Rock en Familia o Remember, configurando una de las ediciones más completas y eclécticas de su trayectoria.

SOM Festival se celebrará del 17 de julio al 8 de agosto en el Real Club Náutico de Castellón. SOM Festival es una producción de Disparate Entertainment y Vibra Music y cuenta con la colaboración y el apoyo de Ayuntamiento de Castelló, Port Castelló, Diputación de Castellón y Generalitat Valenciana.