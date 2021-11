Estos son los domingos y festivos en los que podrán abrir los comercios de la Comunitat Valenciana

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio de Comercio Valenciano, presidido por el conseller de Economía Sostenible, Rafa Climent, ha aprobado los once días de apertura de los establecimientos comerciales en domingos y festivos para el año 2022.

Serán el 19 de marzo y el 15 de agosto por acumulación de dos días festivos seguidos, el 9 de enero y el 3 de julio por corresponder a periodos tradicionales de rebajas, el 10, 14 y 17 de abril por coincidir con fechas de gran afluencia turística, y el 27 de noviembre, el 6 y 18 de diciembre y el 2 de enero de 2022, con motivo de la campaña de Navidad y Reyes. No obstante, la ciudad de València no podrá abrir el 19 de marzo por el Acuerdo de la Llotja.

La Ley 3/2001 de Comercio de la Comunitat Valenciana establece que, con carácter general, los domingos y festivos se considerarán no laborables. No obstante para cada año se permiten hasta un máximo de once domingos o festivos en los que los establecimientos podrán permanecer abiertos al público para desarrollar su actividad comercial.

Además, la Ley 3/2018 de 16 de febrero de la Generalitat establece períodos de apertura adicionales en aquellos municipios con Zonas de Gran Afluencia Turística declaradas.

Así, las Zonas de Gran Afluencia Turística que tengan declarado un período estacional correspondiente a la Semana Santa y Pascua o al período estival, podrán abrir al público en los siguientes períodos, además de los declarados con carácter general: los domingos y festivos entre el Domingo de Ramos y el domingo posterior al Lunes de Pascua y los domingos y festivos entre el 15 de junio y el 15 de septiembre.

Las Zonas de Gran Afluencia Turística que tengan declarado un período anual, podrán abrir al público en los siguientes períodos, además de los declarados con carácter general: los domingos y festivos entre el Domingo de Ramos y el domingo posterior al Lunes de Pascua y los del período comprendido entre el 15 de junio y el 5 de enero.

Las Zonas de Gran Afluencia Turística declaradas en las ciudades de Valencia y Alicante podrán abrir al público también en los domingos y festivos entre el Domingo de Ramos y el domingo posterior al Lunes de Pascua, excepto el Lunes de Pascua, y los del período comprendido entre el 15 de junio y 5 de enero, excepto el 24 de junio la ciudad de Alicante, y el 19 de marzo y 15 de agosto la ciudad de Valencia.