'Sons al Botànic' amplía su formato en 2026 con dos jornadas de conciertos y seis actuaciones

Presentación del cartel - UV

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclo musical 'Sons al Botànic' vuelve los próximos 18 y 19 de septiembre al Jardí Botànic de la Universitat de València con una edición que adapta el nuevo formato adoptado en 2025 y se amplía a todo el fin de semana.

Paco Pecado, Dani Dicostas, La 126, Sanspok, Amarillo Fiesta y la actuación conjunta de mariagrep y Mundo Prestigio conforman un cartel que "sigue apostando por las propuestas más interesantes del panorama independiente actual", ha destacado la organización en un comunicado.

El ciclo, con el apoyo de Vibra Mahou, convierte la plaza de los Magnolios del Botànic en "uno de los escenarios más singulares y reconocibles de la ciudad, reivindicando una manera de vivir la música en directo en medio de la naturaleza urbana que acerca a artistas y asistentes".

Después de más de diez años de trayectoria, 'Sons al Botànic' sigue contribuyendo a la visibilización de propuestas emergentes y consolidadas que difícilmente tienen cabida en otros formatos. A lo largo de su recorrido, ha contado con actuaciones de L.A., Soleá Morente, The New Raemon, Ferran Palau, Morgan, Ángel Stanich, Clara Peya, La Habitación Roja o Maika Makovski.

Paco Pecado abrirá 'Sons al Botànic' este viernes con un universo creativo que "transita entre lo kitsch y lo castizo, entre la celebración desbordada y una cierta melancolía sentimental que atraviesa sus canciones". Con 'Entre Bodegas y Ferias' (2025), el artista ha consolidado "una voz propia dentro de la escena alternativa en castellano, combinando referencias de los años setenta con letras tan visuales como honestas".

El sábado será el turno de Mariagrep y Mundo Prestigio, que consolidan su complicidad artística con 'Voy a pensar en ti', su primer EP compartido tras haber coincidido en canciones como 'Cogollito' y 'Superbuena'. La artista compostelana y la formación viguesa construyen aquí "un territorio musical propio, donde las melodías, los ritmos y las texturas de ambos proyectos se mezclan de manera orgánica".

En sesión matinal se escuchará a Sanspok, "uno de los proyectos más inclasificables surgidos en la Comunitat Valenciana durante los últimos años". Liderado por la castellonense Sophia Bodí, el proyecto habita un territorio donde conviven la experimentación, el rock psicodélico y una concepción del arte estrechamente vinculada a la transformación social.

También saldrá al escenario Amarillo Fiesta, que representa "una de las voces más frescas de la escena emergente valenciana". Tras cinco años de trayectoria y dos EP publicados, la banda valenciana sigue desarrollando un "punk pop luminoso, atravesado por guitarras afiladas, melodías inmediatas y una actitud tan desenfadada como contagiosa".

Ya por la tarde, Dani Dicostas llevará a Sons al Botànic 'Amores Pasajeros', un álbum construido a partir de "esos instantes fugaces que acaban conformando la memoria emocional". Influencias como ABBA, Fleetwood Mac o Blondie conviven con referentes contemporáneos como Bleachers, Djo o Chappell Roan en un trabajo que "convierte cada canción en una pequeña escena".

Desde Elche (Alicante) llega La 126. Elia Sempere, Laura Giner y Lucía De Bunder irrumpieron en 2023 con 'Todo venía de antes', un debut que "llamó la atención por su energía y ausencia de artificios". El trío alicantino transita entre la inmediatez del pop rock y la urgencia del punk, construyendo canciones "directas y cargadas de personalidad".

Los abonos para las dos sesiones de tarde están disponibles desde 20,90 euros. La sesión matinal del sábado, protagonizada por Sanspok y Amarillo Fiesta, mantiene el acceso gratuito para todas las personas que visiten el Jardín Botánico ese día, abonando únicamente la entrada ordinaria al recinto.

Los abonos infantiles (para niños y niñas de entre 7 y 16 años) también están a la venta desde 16,50 euros. Los menores de 7 años cuentan con entrada gratuita en cualquiera de las jornadas musicales.