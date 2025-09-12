Sons al Botànic, el ciclo de conciertos acústicos al aire libre, celebra este sábado sus diez años

VALÈNCIA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sons al Botànic, el ciclo de conciertos acústicos al aire libre, celebra sus diez años con una nueva edición "especial" que tendrá lugar este sábado, 13 de septiembre, en el Jardín Botánico de la Universitat de València (UV).

Esta celebración muestra la "apuesta" del Jardín por la cultura y el ocio de "calidad" y la "fidelidad" de su público, ha destacado la institución académica en un comunicado.

Los conciertos por la mañana empiezan a las 12.45 horas y la apertura de puertas de la tarde es a las 19.00 horas. Durante la mañana los conciertos son gratuitos y solo hay que abonar la entrada al Jardín. No obstante, las entradas de la tarde ya están a la venta.

Asimismo, desde la institución académica han incidido en que el Jardín es un espacio de conservación y está prohibido fumar en todo el recinto.

Desde la UV han indicado que esta trayectoria "no ha estado exenta de contratiempos": "Con una pandemia de por medio y este verano, cuando los organizadores emitían un comunicado en el que anunciaban los problemas para la continuidad del ciclo debido a la complicada gestión de los patrocinios". "Aun así, se ha hecho un gran esfuerzo para celebrar este cumpleaños tan importante", han subrayado.

En este sentido, han resaltado que el ciclo "se ha reinventado en una jornada de un día que recoge lo mejor de su apuesta: música de calidad, artistas emergentes, diferentes estilos, un entorno de naturaleza inigualable en la ciudad y una propuesta cultural para un aforo muy reducido que hace de la experiencia todo un placer".

Esta nueva edición, en forma de pequeño festival, además de ofrecer todo en jornada única, "ofrece la oportunidad de disfrutar del Botánico de dos formas diferentes".

Empezará el sábado con una matinal en la que mayores y pequeños disfrutarán de dos conciertos, los de la banda Apolo y la cantante Mar Giménez. Ambos eventos son gratuitos y podrá accederse con la entrada ordinaria al Jardín. Igualmente, habrá un taller gratuito para los más pequeños de la casa.

Ya por la tarde, están previstas tres actuaciones a cargo de Apartamentos Acapulco, Badlands y Borja Mompó, en un formato de conciertos continuos que "no se ha visto dentro de Sons al Botànic".

El objetivo es "reunir todos los esfuerzos en una única jornada para conseguir, a pesar de las trabas, celebrar los diez años de un festival especial que acerca la música a un entorno natural de contenido científico y monumental".

Durante la cita se podrá disfrutar de la combinación de vegetación, luz tenue y música en directo, una experiencia "irrepetible" que vuelve a estar organizada por Saltarinas y Andsons Producciones, con quienes el Jardín cuenta desde la primera edición. Asimismo, tiene el patrocinio de cerveza Turia, dado que en los conciertos se puede consumir comer y bebida durante las actuaciones.