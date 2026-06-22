Sorita, primera localidad valenciana que supera 40ºC en 2026 mientras Alicante pasa de 35ºC en plenas Fogueres

Varias personas admiran una hoguera de San Juan - Joaquín Reina - Europa Press

VALÈNCIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sorita (Castellón) es la primera localidad de la Comunitat Valenciana que ha superado 40 grados de temperatura máxima durante 2026, al alcanzar este lunes 40,0ºC a las 16.45 horas, según la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

Previamente, sobre las 13.40 horas de este lunes, la ciudad de Alicante ha pasado de 35 grados al marcar 35,1ºC en plena semana grande de las fiestas de Fogueres, informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el caso de Alicante, se trata de "un valor altísimo para ser junio, más si tenemos en cuenta que no se está registrando con viento de poniente o suroeste, sino con viento del este de componente marítima", indica Aemet en redes sociales.

A pesar de estas temperaturas, en la Comunitat no se están registrando valores extremos como en otras zonas de España o de Europa occidental, ya que la estabilidad favorece la entrada de brisas del Mediterráneo a partir de mediodía.

Ahora bien, según el organismo estatal, valores de 33-34°C en el litoral son "muy altos para una situación sin viento de poniente", mientras en las zonas de interior de la Comunitat se rozarán "hoy y, sobre todo, mañana" 40°C de temperatura máxima.

La temperatura media de este lunes y martes en la Comunitat Valenciana superará 27 grados, mientras a partir del jueves no pasará de 26 y durante el resto de la semana seguirá bajando progresivamente hasta el sábado.

Se prevé que este lunes y martes se produzca el pico del actual episodio cálido. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente a partir del miércoles, sobre todo en el interior, mientras apenas se notará en el litoral. Es probable un nuevo ascenso a partir del próximo domingo.