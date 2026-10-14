Los Sorolla de la Hispanic avanzan en su camino a València con la formalización del contrato de arrendamiento

La Generalitat y la Hispanic Society of America formalizan el contrato para la exhibición de las más de 200 obras de la Colección Sorolla en València - CONSORCI DE MUSEUS

VALÈNCIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, y el director y CEO de la Hispanic Society Museum & Library, Guillaume Kientz, han formalizado el contrato de arrendamiento para la exhibición en València de más de 200 obras de la Colección Joaquín Sorolla, propiedad de la institución neoyorquina.

El contrato hará posible que la Comunitat Valenciana albergue de forma estable una de las colecciones más relevantes del pintor valenciano conservadas fuera de España. La colección se podrá ver en el Museu de la Ciutat de València a partir de febrero de 2027, recuerda la administración autonómica en un comunicado.

Durante la firma han estado presentes también el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Luis Díez Climent, y el director-gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV), Nicolás Bugeda.

Ortí ha señalado que "este contrato refuerza el papel de València como referente internacional en la difusión y estudio del legado artístico de Joaquín Sorolla y al mismo tiempo acercará al público valenciano, nacional y europeo el patrimonio cultural de una institución clave para el estudio y la investigación de su obra, como es la Hispanic Society Museum & Library".

La titular de Cultura ha recordado que "la llegada de la Hispanic Society a València tiene un significado especial por la relación histórica que la une a Joaquín Sorolla ya que, desde su fundación, la institución desempeñó un papel fundamental en la difusión internacional de la obra del pintor valenciano".

Por su parte, Guillaume Kientz ha explicado que "más de un siglo después de que Archer M. Huntington y Joaquín Sorolla construyeran un vínculo que cambiaría para siempre la proyección internacional del artista, la Hispanic Society Museum & Library presenta en València una parte excepcional de su legado".

El director y CEO de la institución ha añadido que "esta muestra representa un puente entre València y Nueva York, entre el lugar donde nació Sorolla y la ciudad donde su obra encontró una de sus grandes plataformas internacionales". "Estamos orgullosos de contribuir a que este legado esté cerca del público valenciano y de iniciar, con este proyecto, un nuevo capítulo en la historia de nuestra institución", ha aseverado.

El contrato de arrendamiento asciende a 1.150.000 euros al año, por un plazo de quince anualidades, y se enmarca en el acuerdo suscrito el 24 de julio de 2025 entre la Generalitat y la Hispanic Society of America para la creación en la ciudad de València de un espacio expositivo de carácter museístico destinado a albergar la colección de obras de Joaquín Sorolla perteneciente a la institución estadounidense.

POSIBILIDAD DE TRES PRÓRROGAS

La duración inicial es de cuatro años, con la posibilidad de tres prórrogas sucesivas. Dos de ellas podrán alcanzar una duración máxima de cuatro años cada una y la última tendrá una duración máxima de tres años, lo que permitirá extender la vigencia total hasta 15 años.

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana será la institución encargada de la exhibición de la Colección en el Museo de la Ciudad de València, a partir de febrero de 2027.

La muestra de la colección ha sido comisariada por Guillaume Kientz, director y CEO de la Hispanic Society Museum & Library, y por Blanca Pons-Sorolla, bisnieta del artista y una de las principales especialistas en su obra. La selección reunirá óleos, gouaches, dibujos, fotografías y esculturas, ofreciendo una visión amplia y, al mismo tiempo, íntima de la vida, la obra y el universo creativo del pintor.