Sin sorpresas: PP y Vox aprueban sus enmiendas de Medio Ambiente y Hacienda y rechazan todas las de PSPV y Compromís

Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP y Vox han aprobado, sin sorpresas, sus respectivas enmiendas parciales al proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat para 2026 en materia de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación y de Economía, Hacienda y Administración pública y han rechazado todas las presentadas por el PSPV y Compromís.

La mayoría que suman el PP y Vox frente a los representantes del PSPV y Compromís (7-6) se ha repetido en todas las votaciones durante la sesión de la tarde de este lunes de la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts, al igual que durante la mañana. Estas dos formaciones han vuelto a mostrar total sintonía.

Horas antes se han debatido las enmiendas al articulado y las secciones correspondientes a Les Corts, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Consell Jurídic Consultiu, la Vicepresidencia primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad y la Vicepresidencia segunda y Conselleria de Presidencia. Con ellas, los 'populares' han aceptado la prioridad nacional que exige Vox para aprobar las cuentas.

Ya por la tarde, en el turno de la Vicepresidencia tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y para la Recuperación, Joserra González de Zárate (PP) ha defendido que las cuentas presentadas por el Consell de Juanfran Pérez Llorca son "vertebradoras y reales" y miran "por y para los ciudadanos", todo ello sin contar con la "ayuda" del Gobierno de España.

También ha lamentado las "sandeces y barbaridades" de los socialistas y ha calificado las enmiendas de este grupo de "vergonzosas", de "paripé", de incluir "bulos" y de "ficticias". En esta línea, el 'popular' Jesús Lecha ha asegurado que son un "brindis al sol" y ha defendido las inversiones en seguridad ferroviaria y las "correcciones quirúrgicas" que introducen sus iniciativas.

Mientras, Ana Bellver (Vox) ha afirmado que las cuentas son "mejorables" y por eso su grupo ha presentado enmiendas, entre las que ha destacado una encaminada a defender la energía nuclear con el fin de que esta no quede excluida "por cuestiones ideológicas", otra para "eliminar la perspectiva de género" porque "eso no nos interesa" y otra para "cambiar el rumbo" de algunos entes del sector público: "No podemos seguir sosteniendo estructuras que en demasiadas ocasiones se convierten en instrumentos para justificar más trabas".

"PAPEL MOJADO" Y "SUPERVIVENCIA"

Por el contrario, Ramón Abad (PSPV) ha asegurado que el presupuesto del Consell para 2026 es "papel mojado" y ha advertido de que, aunque se apruebe gracias a "la mayoría de la derecha valenciana, la mayoría social de la Comunitat Valenciana lo rechaza, porque está hecho de espaldas a los intereses de la sociedad y solo sirve para que el laboratorio de pruebas de --el líder de Vox-- Santiago Abascal". Ha defendido las "cuentas alternativas" de los socialistas, "que serán las primeras medidas del Consell que presida Diana Morant para devolver la dignidad a esta tierra".

Entre sus enmiendas, ha destacado las encaminadas a consolidar una red de refugios climáticos en las ciudades o a financiar la climatización de centros educativos y sociosanitarios, mientras el Consell del PP se dedica, ha criticado, "a seguir financiando al Toro de Lidia y a las excentricidades de la ultraderecha patria". Y Rosario Navalón ha denunciado que en las del PP "no hay neutralidad, rigor técnico ni hay objetividad", sino "una voluntad política muy clara, que es la de borrar todo lo que suena a cambio climático", para "rebautizar lo que incomoda a Vox y ceder ante sus postulados".

Mientras, Mª Josep Calabuig (Compromís) ha argumentado que estos presupuestos "no son los pensados para el pueblo valenciano, sino el precio que ha de pagar el PP para mantener su pacto de supervivencia con Vox". Ha reivindicado sus iniciativas para conseguir una red de transporte público "útil para el día a día de los valencianos" y ha denunciado los "recortes" en la Agencia de Seguridad Ferroviaria cuando se cumple el 20º aniversario del accidente de metro de 2006.

LA FINANCIACIÓN CENTRA LAS ENMIENDAS DE HACIENDA

Seguidamente, en el área de la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración pública, Mª Carmen Contelles (PP) ha defendido que es posible "bajar los impuestos y al mismo tiempo reforzar los servicios públicos esenciales", ha criticado que los 'presupuestos alternativos' del PSPV están construidos "sobre una realidad que no existe", por lo que son "ficticios", y ha afeado a los socialistas su "falta de rigor". Sobre el nuevo modelo de financiación, ha censurado que la propuesta no está "consensuada ni avalada" y ha hecho hincapié en que todas las comunidades autónomas la han rechazado, salvo Cataluña: "Es ciencia ficción presupuestaria".

Desde Vox, Teresa Ramírez ha puesto en valor el "auténtico ejercicio de responsabilidad" de su grupo al apoyar los presupuestos de la Generalitat y las enmiendas "de calidad y no de cantidad" de su formación, que son "muy concretas y muy alejadas de los fanatismos ideológicos". "Somos dos grupos parlamentarios diferentes aunque quieran de alguna manera ensuciar que podamos llegar a un acuerdo", ha afeado al PSPV y Compromís, a quienes ha reprochado los "pésimos datos económicos heredados de los ocho años del Botànic".

De su lado, José Díaz (PSPV) ha instado al Consell a aceptar los 3.669 millones de euros que supondría para la Comunitat Valenciana el nuevo modelo de financiación propuesto por el Gobierno de España y ha exigido a Llorca que sea "el presidente de todos los valencianos y no un delegado territorial" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: "El problema es que el dinero lo pone Pedro Sánchez y no la cifra en sí". Al margen de ello, ha propuesto una reforma fiscal "justa y progresiva" para "que pague más quien más capacidad económica tiene".

Y Carles Esteve (Compromís) ha defendido sus enmiendas y ha censurado que Vox "se empeñe una y otra vez en hacer desaparecer los conceptos de desigualdad de género y violencia machista" de los presupuestos y de "cualquier documento" de la Generalitat.