Sorteadas las cuatro bandas de música que participarán en el XLVII Certamen Provincial de Castellón

La Diputación de Castellón sortea y da a conocer las cuatro bandas de música que participarán en el XLVII Certamen Provincial de Bandas - DIPCAS

VALENCIA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de Castelló ha sorteado y dado a conocer las cuatro bandas de música que participarán en el XLVII Certamen Provincial de Bandas: Asociación Musical Talense, Unió Musical Artanense, Associació Musical Filarmònica Rossellense y Unió Musical de Vilafranca.

La institución provincial ha celebrado el acto del sorteo para determinar el orden de participación de las cuatro sociedades musicales que competirán en esta cita musical, ya consolidada dentro del calendario cultural de la provincia, que tendrá lugar el sábado 2 de mayo a partir de las 16 horas en el Auditorio y Palacio de Congresos de Castelló de la Plana, detalla la corporación.

El diputado de Cultura, Alejandro Clausell, ha presidido la reunión-sorteo y ha destacado la importancia de este certamen que, año tras año, reúne a centenares de músicos de toda la provincia en una jornada dedicada "al talento, la tradición y la excelencia musical". "Una oportunidad única para proyectar la cultura castellonense y la tradición musical de nuestra tierra", ha señalado.

Acompañado por la presidenta de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, Daniela González, y representantes de cada una de las bandas de música inscritas, el responsable del área de Cultura ha reiterado el compromiso de la Diputació con las sociedades musicales: "Castellón puede presumir de contar con algunas de las mejores bandas del panorama musical, y este certamen es el mejor escaparate para demostrarlo".

Un compromiso que, según la corporación, queda reflejado en el incremento de las ayudas económicas para las bandas concursantes. Así, las bandas de segunda sección recibirán una ayuda a la participación que será 6.300 euros, mientras serán de 5.600 y 4.400 euros respectivamente para el resto de secciones.

PASODOBLES DE COMPOSITORES CASTELLONENSES

Las cuatro bandas seleccionadas competirán en sus respectivas secciones, interpretando la obra obligatoria y de libre elección ante el jurado designado para la ocasión. Además, cada banda tocará un pasodoble de un compositor de la provincia de Castellón (no puntuable).

En cuanto al orden de actuación, la primera banda que subirá al escenario del Auditorio y Palacio de Congresos será la Asociación Musical Talense, de Tales, que pertenece a la cuarta sección. Seguidamente, será el turno de la Unió Musical Artanense, de Artana.

Por lo que respecta a las bandas de tercera y segunda sección, primero actuará la Associació Musical Filarmònica Rossellense de Rossell (tercera) y después la Unió Musical de Vilafranca (segunda).

En esta edición no habrá interpretación de ninguna banda de primera sección. Todas las bandas actuarán el mismo día, tal y como se ha acordado en la reunión celebrada con las sociedades musicales.

Las piezas de obligada interpretación, por parte de las bandas participantes, serán las siguientes: en segunda 'L'Ataifor de Fadrell' de Josep Pla Moltó; en tercera, 'Bivalcadim' de Enrique Cárcel Villalba, y en cuarta 'Historias de la antigua Untía' de David Rivas Domínguez. Estas obras obligadas, a excepción de 'Historias de la antigua Untía', son las obras que resultaron ganadoras del II Concurso de Composición para Banda Sinfónica de la Diputació y la FSMCV, en sus respectivas secciones.